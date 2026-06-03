Leluelämää kerrakseen – Atari ja Digital Eclipse julkistivat melkoisen Toy Story -kattauksen

Atari ja Digital Eclipse julkistivat taannoin melkoisen Toy Story -kattauksen: luvassa on niin kokoelmaa kuin modernia remaster-versiotakin.

Toy Story: Retro Roundup! ja Toy Story 3 Complete Edition julkaistaan 15. päivä lokakuuta PlayStation-, Xbox- ja Switch-laitteille sekä PC:lle. Pelit tulevat saataville sekä digitaalisina, erikseen myytävinä versioina että fyysisenä kahden pelin pakettina. Jälkimmäistä tosin ei julkaista lainkaan Xbox-alustoille.

Toy Story 3 Complete Editionia kuvaillaan vuonna 2010 julkaistun pelin moderniksi remaster-versioksi, joka sisältää muun muassa parannetun grafiikan, korkeamman resoluution sekä paremman suorituskyvyn. Lisäksi teos sisältää aiemmin vain PlayStation 3 -versiossa nähtyä sisältöä.

Toy Story: Retro Roundup! on puolestaan kokoelma klassisia Toy Story -elokuviin perustuvia pelejä, jotka nähtiin alun perin esimerkiksi PlayStationilla, Super Nintendolla ja Game Boylla. Kokoelmaan sisältyvät seuraavat pelit:

Toy Story (Super Nintendo-, Mega Drive- ja Game Boy -versiot)

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue (PlayStation-versio)

Toy Story 2 (Game Boy Color -versio)

Buzz Lightyear of Star Command (Game Boy Color- ja PlayStation-versio)

Toy Story Racer (Game Boy Color- ja PlayStation-versio)

A Bug’s Life (Game Boy Color- ja PlayStation-versio)

Peleihin on lisätty useita moderneja ominaisuuksia, kuten taaksepäinkelaus, save statet, huijauskoodit, läpipeluuvideot ja -oppaat sekä parannellut grafiikat. Pelaajat voivat halutessaan myös vaihdella graafista tyyliä nykyisen sekä alkuperäistä ulkoasua muistuttavan tyylin välillä. Lisäksi Retro Roundup sisältää skannauksia teosten kansista ja ohjekirjoista, musiikkisoittimen sekä kulissien taakse kurkistavia haastatteluja. Kokoelman kätköissä on mukana myös konseptitaidetta, nostalgisia kuvia sekä alkuperäisten kehittäjien näkemyksiä niin elokuvien kuin pelienkin tuotannosta.

Digital Eclipsen studiopäällikkö Mike Mika kommentoi pakettia seuraavasti:

"Olemme innoissamme siitä, että pelaajat pääsevät palaamaan Toy Story 3:n pariin ja kokemaan uudelleen sen luovuuden, huumorin ja sydämellisyyden, jotka tekevät Toy Storysta niin merkittävän. Toy Story 3:a pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista elokuvapelisovituksista, ja sen uudelleenlöytäminen on ollut meille todellinen ilo."

Atarin peliosaston varatoimitusjohtaja Ethan Stearns lisäsi:

"Toy Story: Retro Roundupin ja Toy Story 3 Complete Editionin myötä klassiset Toy Story -pelit ovat syntyneet uudelleen faneille tavalla, johon vain Digital Eclipse pystyy. Pelit on päivitetty huolellisesti nykyaikaisille alustoille, ja niitä täydentää runsas bonusmateriaali, joka vie pelaajat kulissien taakse."