Meta sulkee useita VR-pelistudioita – lakkautettujen joukossa Twisted Pixel ja Sanzaru Games

Meta on aloittanut laajat irtisanomiset Reality Labs -yksikössään. Leikkausten myötä useita yhtiön omia VR-pelistudioita on suljettu kokonaan painopisteen muuttuessa metaversumista AI-laitteisiin.
The New York Timesin mukaan Meta suunnitteli noin kymmenen prosentin henkilöstövähennyksiä Reality Labs -divisioonassa, joka vastaa muun muassa virtuaalitodellisuudesta, metaversumihankkeista ja Quest-laitteista. Nyt käynnistyneet irtisanomiset näyttävät osuneen myös yhtiön omiin pelistudioihin.
Meta on vahvistanut sulkeneensa useita Oculus Studiosin alaisuudessa toimineita pelistudioita. Lakkautettujen joukossa ovat Twisted Pixel Games ('Splosion Man, Marvel’s Deadpool VR), Sanzaru Games (Asgard’s Wrath) sekä Armature Studio (Resident Evil 4 VR). Samalla useat kehittäjät ovat kertoneet menettäneensä työpaikkansa.
Muun muassa Twisted Pixelin suunnittelija Andy Gentile kertoi viestipalvelu X:ssä menettäneensä työnsä studioiden sulkemisten yhteydessä. Meta on sittemmin vahvistanut päätökset julkisesti.
Metan edustajan mukaan taustalla on strategiamuutos: yhtiö siirtää painopistettään metaversumipanostuksista puettaviin laitteisiin, ja säästyvät resurssit aiotaan ohjata näiden tuotteiden kasvuun kuluvan vuoden aikana.