Metal Gear Solid -elokuva herää henkiin – uusi yritys 20 vuoden jälkeen näyttää etenevän tuotantoon

Metal Gear Solid -elokuvaprojekti on jälleen liikkeellä. Tällä kertaa ohjaajat ja tuotantotiimi on jo kiinnitetty.

Pitkään kehityksessä jumittanut Metal Gear Solid -elokuva saattaa viimein edetä. Sony Pictures on tehnyt sopimuksen kanadalaisen ohjaajakaksikko Zach Lipovskyn ja Adam Steinin (Final Destination Bloodlines) kanssa, ja heidän on tarkoitus ohjata elokuva Columbia Pictures -yhtiölle.

Elokuvan tuottajina toimivat Avi Arad ja Ari Arad. Erityisesti Avi tunnetaan Marvel-elokuvien sekä Sonyn Spider-Man-tuotantojen taustalta, ja hän on mukana myös tulevassa Legend of Zelda -elokuvassa.

Ohjaajat kuvailevat Hideo Kojiman luomaa sarjaa "uraauurtavaksi elokuvalliseksi mestariteokseksi", jonka maailma ja hahmot halutaan tuoda valkokankaalle uskollisesti.

Elokuvaa on yritetty saada aikaan noin kahdenkymmenen vuoden ajan. Kojima kertoi jo vuonna 2006 neuvotelleensa Hollywood-sopimuksesta, mutta projekti on edennyt hyvin hitaasti. Vuonna 2020 elokuvan tiedotettiin olevan jälleen työn alla, ja Oscar Isaac liitettiin päärooliin Solid Snakena, mutta hanke ei edennyt.

Uusi ohjaajakiinnitys antaa kuitenkin viitteitä siitä, että Metal Gear Solid -elokuva saattaa viimein siirtyä pois kehityslimbosta kohti toteutusta.