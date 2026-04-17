Metro 2039 julkistettiin – luvassa synkempi paluu Moskovan tunneleihin
Lähettänyt Pe 17.04.2026 - 11:27 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Metro 2039 jatkaa suosittua postapokalyptistä pelisarjaa entistä tummemmalla sävyllä.

4A Games on paljastanut uuden osan Metro-sarjaan. Metro 2039 perustuu edelleen Dmitry Glukhovskyn romaaneihin, mutta vie tarinan vieläkin synkempään suuntaan.

Tuleva peli keskittyy yksinpelikampanjaan ja esittelee uuden päähenkilön, The Strangerin. Muukalainen on painajaisista kärsivä erakkomainen hahmo, joka joutuu palaamaan Moskovan metroon. Viimeiset selviytyjät kamppailevat hengissä pysymisestä uuden uhan, autoritäärisen Führerin, noustessa esiin.

4A Games kertoo, ettei peli romantisoi maailmanloppua, vaan käsittelee raskaita teemoja kuten valintoja, seurauksia ja selviytymisen hintaa. Kehittäjien mukaan muun muassa koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat vaikuttaneet pelin suuntaan.

Metro 2039 rakentuu studion omalla 4A Engine -pelimoottorilla ja panostaa tarkkaan käsintehtyyn ympäristösuunnitteluun sekä suorituskykyyn. Julkaisu on luvassa talvella PC:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Series X/S:lle.

Katso kuusiminuuttinen Metro 2039 -esittelytraileri alta.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Metro 2039
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
4A Games
Lähde: 
IGN Nordic

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic