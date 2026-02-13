Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

MGS4 vapautuu vihdoin PS3-vankilastaan: Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 julkaistaan elokuussa
Konami jatkaa Metal Gear -klassikoiden niputtamista Master Collection Vol. 2 -kokoelman muodossa.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 paketoi samaan settiin Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriotsin, Metal Gear Solid: Peace Walkerin sekä Metal Gear: Ghost Babelin. Ensiksi mainittuhan julkaistiin alkujaan vuonna 2008 ja se on pysynyt näihin päiviin saakka PS3-konsolin yksinoikeutena. Kaksi viimeksi mainittua puolestaan ovat alun perin käsikonsoleilta tuttuja: Peace Walker PSP:ltä ja Ghost Babel Game Boyltä sekä Game Boy Colorilta.

Pelien lisäksi mukaan heitetään monenmoista digitaalista sälää Screenplay- ja Master-kirjoista soundtrackeihin – näihin pääsee käsiksi pelin päävalikosta.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 julkaistaan elokuun 27. päivä PC:lle, Switchille, Switch 2:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.

