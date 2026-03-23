Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Minecraft Dungeons II julkistettiin – suosikkispin-off saa jatkoa jo ensi syksynä
Lähettänyt Ma 23.03.2026 - 13:07 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Mojang Studios paljasti Minecraft Dungeons II:n olevan kehityksessä. Julkaisu ajoittuu syksyyn 2026.

Minecraft Dungeons II on virallisesti julkistettu. Uutinen saatiin Minecraft Live March 2026 -lähetyksessä, jossa Mojang Studios vahvisti jatko-osan olevan työn alla.

Toimintapainotteinen luolaseikkailu saapuu Nintendo Switchille, Switch 2:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Series S/X:lle sekä PC:lle. Tarkkaa julkaisupäivää ei vielä kerrottu, mutta peli on tarkoitus julkaista vielä tänä syksynä. Toivelistalle sen voi lisätä jo nyt.

Minecraft Dungeons II lupailee täysin uutta toimintaroolipelikokemusta, jossa pelaajat palaavat Minecraft-universumiin kohtaamaan entistä suurempia haasteita, uusia vihollisia ja ennennäkemättömiä alueita. Tarinassa pelastetaan jälleen kriisiin ajautunut maailma yhdessä liittolaisten kanssa.

Vuonna 2020 julkaistu Minecraft Dungeons toi Minecraft-maailmaan Diablo-henkistä toimintaa ja keräsi laajan pelaajakunnan. Jatko-osan myötä sarja ottaa seuraavan askeleen kohti entistä kunnianhimoisempia touhuja.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Minecraft Dungeons II
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Nintendo Switch
Lähde: 
Minecraft

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic