Minecraft Dungeons II julkistettiin – suosikkispin-off saa jatkoa jo ensi syksynä

Mojang Studios paljasti Minecraft Dungeons II:n olevan kehityksessä. Julkaisu ajoittuu syksyyn 2026.

Minecraft Dungeons II on virallisesti julkistettu. Uutinen saatiin Minecraft Live March 2026 -lähetyksessä, jossa Mojang Studios vahvisti jatko-osan olevan työn alla.

Toimintapainotteinen luolaseikkailu saapuu Nintendo Switchille, Switch 2:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Series S/X:lle sekä PC:lle. Tarkkaa julkaisupäivää ei vielä kerrottu, mutta peli on tarkoitus julkaista vielä tänä syksynä. Toivelistalle sen voi lisätä jo nyt.

Minecraft Dungeons II lupailee täysin uutta toimintaroolipelikokemusta, jossa pelaajat palaavat Minecraft-universumiin kohtaamaan entistä suurempia haasteita, uusia vihollisia ja ennennäkemättömiä alueita. Tarinassa pelastetaan jälleen kriisiin ajautunut maailma yhdessä liittolaisten kanssa.

Vuonna 2020 julkaistu Minecraft Dungeons toi Minecraft-maailmaan Diablo-henkistä toimintaa ja keräsi laajan pelaajakunnan. Jatko-osan myötä sarja ottaa seuraavan askeleen kohti entistä kunnianhimoisempia touhuja.