Naftaliinista kaivettu Stuntman palaa temppuilemaan valkokankailta ja töllöistä tuttujen legendojen voimin

Sonyn State of Play -lähetyksessä ensiesityksensä saanut Stuntman: Hollywood keskittyy nimensä mukaisesti hurjiin temppuihin ja tekee sen vauhdikkaan arcadekaahauksen merkeissä.
Vanhemman koulukunnan pelaajille nimi saattaa soittaa etäisesti kelloja, sillä sarjan edelliset osat nähtiin vuosina 2002 ja 2007.
Toisin kuin aiemmin, tällä kertaa ajokohtauksissa hyödynnetään ainakin osittain aitoja lisenssejä Universal Studiosin tallista. Tuttua kalustoa nähdään esimerkiksi Hurjapäistä, Miami Vicestä sekä Paluu Tulevaisuuteen -trilogiasta. Päästetäänpä pelaaja myös legendaarisen K.I.T.T-auton puikkoihin kokemaan, miltä tuntuu kurvailla David Hasselhoffilta lainatuissa nahkahousuissa.
Saber Interactiven julkaisemalle pelille ei saatu vielä tarkempaa julkaisupäivää. Alustoina nähdään PlayStation 5:n ohella PC sekä Xbox Series S/X.