Nintendo-legenda Takashi Tezuka jää eläkkeelle – mukana yli 150 pelissä 42 vuoden aikana

Takashi Tezuka jättää Nintendon yli neljän vuosikymmenen uran jälkeen. Taustalla lukuisia Mario- ja Zelda-klassikoita.
Nintendo on vahvistanut, että pitkäaikainen pelinkehittäjä Takashi Tezuka jää eläkkeelle 42 vuoden työputken jälkeen. Tieto paljastui yhtiön tuoreessa talousraportissa henkilöstömuutosten yhteydessä.
Tezuka aloitti uransa 1980-luvun alussa työskennellen muun muassa Punch-Out!!-pelin arcade-version parissa sekä Devil World -pelin apulaisohjaajana. Sittemmin hän nousi yhdeksi Nintendon tärkeimmistä luovista voimista.
Hänen tunnetuimpiin töihinsä kuuluvat Super Mario World sekä The Legend of Zelda: A Link to the Past, ja hän oli mukana käytännössä kaikissa merkittävissä Mario-peleissä aina vuoteen 2026 asti. Lisäksi Tezuka työskenteli myös The Super Mario Bros. Movie -elokuvien joukoissa.
Vaikka Shigeru Miyamoto tunnetaan usein Nintendon näkyvimpänä kasvona, pidetään Tezukan vaikutusta pelialaan lähes yhtä merkittävänä. Hänen nimensä löytyy yli 150 pelin lopputeksteistä.