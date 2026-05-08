Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Takashi Tezuka, Nintendo, peliuutinen

Nintendo-legenda Takashi Tezuka jää eläkkeelle – mukana yli 150 pelissä 42 vuoden aikana
Lähettänyt Pe 08.05.2026 - 14:42 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Takashi Tezuka jättää Nintendon yli neljän vuosikymmenen uran jälkeen. Taustalla lukuisia Mario- ja Zelda-klassikoita.

Nintendo on vahvistanut, että pitkäaikainen pelinkehittäjä Takashi Tezuka jää eläkkeelle 42 vuoden työputken jälkeen. Tieto paljastui yhtiön tuoreessa talousraportissa henkilöstömuutosten yhteydessä.

Tezuka aloitti uransa 1980-luvun alussa työskennellen muun muassa Punch-Out!!-pelin arcade-version parissa sekä Devil World -pelin apulaisohjaajana. Sittemmin hän nousi yhdeksi Nintendon tärkeimmistä luovista voimista.

Hänen tunnetuimpiin töihinsä kuuluvat Super Mario World sekä The Legend of Zelda: A Link to the Past, ja hän oli mukana käytännössä kaikissa merkittävissä Mario-peleissä aina vuoteen 2026 asti. Lisäksi Tezuka työskenteli myös The Super Mario Bros. Movie -elokuvien joukoissa.

Vaikka Shigeru Miyamoto tunnetaan usein Nintendon näkyvimpänä kasvona, pidetään Tezukan vaikutusta pelialaan lähes yhtä merkittävänä. Hänen nimensä löytyy yli 150 pelin lopputeksteistä.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Henkilö: 
Takashi Tezuka

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic