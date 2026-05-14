Odotetun The Legend of Zelda -elokuvan julkaisu aikaistui suunnitellusta

The Legend of Zelda -elokuvan julkaisupäivää on siirretty, tällä kertaa suunniteltua aikaisemmaksi.
Nintendon 80-luvulla käynnistyneeseen Zelda-pelisarjaan pohjautuva live action -elokuva oli alkujaan kalenteroitu toukokuun 7. päivälle. Nyt Nintendo-veteraani Shigeru Miyamoto tiedottaa X-palvelussa, että ensi-ilta onkin tätä nykyä huhtikuun puolella, tarkemmin sanottuna 30. päivä – kerrankin näin päin!
Wes Ballin ohjaaman The Legend of Zelda -rainan pääkaksikkoa näyttelevät Bo Bragason (Zelda) sekä Benjamin Evan Ainsworth (Link).
