Overwatch murskasi Steam-ennätyksensä – yli 165 000 pelaajaa linjoilla kauden avauksessa

Blizzardin uudelleenbrändätty sankariräiskintä palasi simppelillä Overwatch -nimellä ja rikkoi samalla aiemmat pelaajaennätyksensä Steamissa.

Blizzardin suosittu Overwatch 2 -verkkoräiskintä tunnetaan nyt jälleen nimellä Overwatch, ja uudelleenkäynnistys näyttää tepsivän. Season 1: Reign of Talon käynnistyi 10. helmikuuta ja nosti pelin Steamissa uuteen kaikkien aikojen samanaikaisten pelaajien ennätykseen.

SteamDB:n mukaan linjoilla nähtiin parhaimmillaan 165 651 pelaajaa yhtä aikaa. Lukema on yli kaksinkertainen verrattuna aiempaan ennätykseen, joka syntyi pelin saapuessa Steamiin elokuussa 2023 (75 608 pelaajaa). Viimeisen vuoden aikana samanaikaisten pelaajien huippu on liikkunut noin 60 000:n tuntumassa.

Overwatchin uusi aikakausi käynnistää kuusiosaisen tarinakaaren ja tuo mukanaan uusia hahmoja sekä suunnanmuutoksen kohti tarinavetoisempaa kokonaisuutta. Samalla Blizzard juhlistaa räiskintäsarjan kymmenvuotista taivalta vahvassa vireessä.

Steam-lukuihin eivät sisälly Battle.netin kautta pelaavat käyttäjät, joten todellinen kokonaispelaajamäärä on todennäköisesti vieläkin suurempi.