Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Overwatchin pariin päästään tästä päivästä eteenpäin myös Switch 2:lla
Lähettänyt Ti 14.04.2026 - 12:01 käyttäjä Jaakko Herranen

Blizzardin hittiräiskintä Overwatch tekee tuloaan Switch 2:n pelivalikoimiin.

Tätä nykyä ilman järjestysnumeroita simppelisti Overwatchina tunnetun verkkoräiskinnän Switch-versiosta on huhuiltu jo pidemmän aikaa. Nyt julkaisupäivä on varmistunut eikä kauaa tarvitse odotella: Overwatchin Switch 2 -versio julkaistaan tänään, tiistaina.

Nintendon tuoreimman konsolin tehoja hyödynnetään esimerkiksi ruudunpäivityksessä, jonka lupaillaan olevan 60 niin kannettavassa kuin telakoidussakin moodissa.

Samassa hötäkässä käynnistyy Overwatchin uusi sisältökausi Reign of Talon: Summit. Luvassa on uusi hahmo Sierra, jonka tarinaa käydään läpi kolmen viikon mittaisessa tapahtumassa. Lisäksi tarjolla on luonnollisesti uudet battle passit sekä paljon muuta – lisätietoja Blizzardin tietopaketista, täältä.

Overwatch on saatavilla lisäksi alkuperäiselle Switchille, PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Overwatch 2
Overwatch
Alustat: 
Nintendo Switch 2
Studiot: 
Blizzard Entertainment
Julkaisijat: 
Blizzard Entertainment
Lähde: 
Nintendolife

Pelikeskustelu

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic