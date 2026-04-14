Overwatchin pariin päästään tästä päivästä eteenpäin myös Switch 2:lla

Blizzardin hittiräiskintä Overwatch tekee tuloaan Switch 2:n pelivalikoimiin.
Tätä nykyä ilman järjestysnumeroita simppelisti Overwatchina tunnetun verkkoräiskinnän Switch-versiosta on huhuiltu jo pidemmän aikaa. Nyt julkaisupäivä on varmistunut eikä kauaa tarvitse odotella: Overwatchin Switch 2 -versio julkaistaan tänään, tiistaina.
Nintendon tuoreimman konsolin tehoja hyödynnetään esimerkiksi ruudunpäivityksessä, jonka lupaillaan olevan 60 niin kannettavassa kuin telakoidussakin moodissa.
Samassa hötäkässä käynnistyy Overwatchin uusi sisältökausi Reign of Talon: Summit. Luvassa on uusi hahmo Sierra, jonka tarinaa käydään läpi kolmen viikon mittaisessa tapahtumassa. Lisäksi tarjolla on luonnollisesti uudet battle passit sekä paljon muuta – lisätietoja Blizzardin tietopaketista, täältä.
Overwatch on saatavilla lisäksi alkuperäiselle Switchille, PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.