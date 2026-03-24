Parjattu Crimson Desert myy hurjasti – 3 miljoonaa kappaletta vain viidessä päivässä

Crimson Desert on noussut myyntimenestykseksi. Peli rikkoi kolmen miljoonan myydyn kappaleen rajan alle viikossa julkaisusta.

Pearl Abyss julkaisi Crimson Desert -toimintapelin 19. maaliskuuta, ja vastaanotto on ollut kaupallisesti vahva. Peli myi jo ensimmäisen vuorokauden aikana kaksi miljoonaa kappaletta, ja seuraavien neljän päivän aikana kertyi vielä miljoona lisää.

Myös Steamissa peli starttasi vauhdikkaasti, keräten parhaimmillaan lähes 250 000 samanaikaista pelaajaa. Käyttäjäarviot olivat kuitenkin aluksi ristiriitaisia ja kritiikki kohdistui erityisesti kankeaksi koettuun ohjattavuuteen sekä suorituskykyongelmiin. Tilanne on sittemmin parantunut, sillä Pearl Abyss on reagoinut palautteeseen nopeilla päivityksillä. Parannusten myötä arviot ovat nousseet ristiriitainen-tasolta kohti enimmäkseen myönteinen -luokitusta.

Lue KonsoliFINin Crimson Desert -arvostelu: Pywelin maailma on valtava ja ihastuttava, mutta itse en löytänyt sieltä koukkua

Tuore päivitys korjasi erityisesti näppäimistö- ja hiiriohjauksen ongelmia sekä paransi ohjausvastetta. Samalla peliin lisättiin useita elämänlaatua parantavia ominaisuuksia, kuten varastojärjestelmä, helpotettu vaikeustaso sekä lisää pikamatkustuspisteitä.

Vahva myynti ja nopeasti paraneva vastaanotto viittaavat siihen, että Crimson Desert voi vielä nousta yhdeksi vuoden maininnan arvoisimmista toimintapeleistä.

Lisää aiheesta: