Peliala esitti toivelistan tulevalle eduskunnalle
Lähettänyt Ma 27.04.2026 - 13:45 käyttäjä Jyri Jokinen

Suomen pelialaa edustava Neogames on julkaissut terveisensä ensi vuoden eduskuntavaaleihin valmistautuville puolueille.

Yhdistyksen koostama ohjelma korostaa osaajapulan ratkaisemista, yritysten kasvuedellytysten vahvistamista ja reilumpaa kilpailua digitaalisilla sisämarkkinoilla. Peliala vaatii muun muassa nopeutettuja oleskelulupaprosesseja, sujuvaa viranomaisyhteistyötä ja selkeää koulutuspolkua harrastajasta huippuosaajaksi. Pelikehitys halutaan osaksi taiteen perusopetusta ja AI-ohjelmointi omaksi oppiaineekseen.

Neogames toivoo tulevilta päättäjiltä myös vahvemmin tutkimukseen ja kehitykseen kannustavaa politiikkaa sekä paikallisten peliklusterien rahoitusta. Portinvartijoiden, kuten Applen ja Googlen, asemaa suhteessa pelistudioihin pitää tasapainottaa, ja valtiovallan pitää vahvistaa sekä teknologista että kulttuurista suvereniteettia.

Ylipäätään Neogames muistuttaa, että panostukset pelialaan ovat investointi Suomen talouskasvuun, kilpailukykyyn ja kulttuurin säilyttämiseen.

Koko ohjelman voi lukea Neogamesin sivuilta.

Lähde: 
Neogames Finland

