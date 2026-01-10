Peräti kaksi Styx-hiiviskelyä ensi viikon Epic-ilmaispeleinä

Epic Games -pelikauppa tarjoilee ensi viikolla nasevan kattauksen hiippailupelien ystäville.

Torstaina, tammikuun 15. päivä päästään peräti kahden Styx-seikkailun äärelle, kun ilmaisjakeluun saapuvat sekä Styx: Master of Shadows että jatko-osansa Styx: Shards of Darkness. Styx-pelit ovat kehuttuja mutta kenties hieman turhan vähälle huomiolle jääneitä seikkailupelejä, jotka jakavat universumin vuoden 2012 Of Orcs and Menin kanssa.

Lisää aiheesta:

Cyanide-studion kehittämät Styx-pelit ovat pärjäilleet sen verran mukavasti, että kolmas osakin on vielä luvassa. Styx: Blades of Greed julkaistaan muutaman viivästyksen jälkeen vielä vuoden 2026 aikana – siitä voi katsella trailerin uutisen lopusta.

Paraikaa Epicissä on ilmaisjakelussa tornipuolustuspeli Bloons TD 6.