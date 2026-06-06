Pitkään odoteltu Alien: Isolation 2 sai vihdoinkin ensimmäisen trailerinsa

Alien: Isolation 2 sai Summer Game Fest -tapahtuman yhteydessä ensitrailerinsa.

Klassisen elokuvasaagan universumia varsin onnistuneesti laajentanut Alien: Isolation julkaistiin peräti 12 vuotta takaperin. Jatkoa onkin odoteltu hartaasti, ja nyt Creative Assembly esitteli tulevasta pelistään jo ensimmäisen trailerin.

Lisää aiheesta:

Alien: Isolation 2 vie niin pelaajan kuin ikonisen xenomorfin kokonaan uuteen kolonialistitukikohtaan ja myös sen astetta avoimempaan lähiympäristöön. Luvassa lienee jälleen enemmän psykologista kauhua kuin puhdasta räiskintää, onhan pelaajaa saalistava mörri ehdottomasti kevyesti siellä aivan ravintoketjun huipulla.

Creative Assemblyn kehittämä Alien: Isolation 2 julkaistaan PC:lle, Switch 2:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Series X|S:lle – päivämäärää ei vielä kerrottu.