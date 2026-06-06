Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Pitkään odoteltu Alien: Isolation 2 sai vihdoinkin ensimmäisen trailerinsa
Lähettänyt La 06.06.2026 - 13:10 käyttäjä Jaakko Herranen

Alien: Isolation 2 sai Summer Game Fest -tapahtuman yhteydessä ensitrailerinsa.

Klassisen elokuvasaagan universumia varsin onnistuneesti laajentanut Alien: Isolation julkaistiin peräti 12 vuotta takaperin. Jatkoa onkin odoteltu hartaasti, ja nyt Creative Assembly esitteli tulevasta pelistään jo ensimmäisen trailerin.

Lisää aiheesta:

Alien: Isolation 2 vie niin pelaajan kuin ikonisen xenomorfin kokonaan uuteen kolonialistitukikohtaan ja myös sen astetta avoimempaan lähiympäristöön. Luvassa lienee jälleen enemmän psykologista kauhua kuin puhdasta räiskintää, onhan pelaajaa saalistava mörri ehdottomasti kevyesti siellä aivan ravintoketjun huipulla.

Creative Assemblyn kehittämä Alien: Isolation 2 julkaistaan PC:lle, Switch 2:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Series X|S:lle – päivämäärää ei vielä kerrottu.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Alien: Isolation
Alien: Isolation 2
Studiot: 
Creative Assembly

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic