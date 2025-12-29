Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

PlayStation Storen tammiale käynnissä – hinnoista pois jopa 75 prosenttia
Lähettänyt Ma 29.12.2025 - 14:42 käyttäjä Jaakko Herranen

PlayStation Storen tammialennuskampanja on jälleen käynnissä.

Parahiksi kun Black Friday -hulabaloosta ollaan selvitty, on PlayStation polkaissut käyntiin perinteiset tammialennuksensa. Parhaimmillaan 75 prosentin alennuslapun on saanut kylkeensä peräti reilut 6000 tuotetta, joten valikoimista löytynee taatusti jokaiselle jotakin. Tarjolla on tuttuun tyyliin niin kokonaisia pelejä, lisäosia, vrituaalivaluuttoja kuin kausipassejakin, hittinimikkeistä indiejulkaisuihin. Katsasta tammialen koko sisältöä suoraan PS Storesta, täältä.

Alennuskampanja jatkuu tammikuun 21. päivään saakka.

