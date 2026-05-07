Pragmata ylitti 2 miljoonan myynnin – Capcomin uusi sci-fi-hitti jatkaa vahvaa nousuaan
Lähettänyt To 07.05.2026 - 14:15 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Uusin Capcom-peli Pragmata myi kaksi miljoonaa kappaletta vain 16 päivässä.

Capcom on ilmoittanut, että Pragmata on rikkonut 2 miljoonan myydyn kappaleen rajan hieman yli kahdessa viikossa julkaisunsa jälkeen. Kyseessä on merkittävä saavutus täysin uudelle pelisarjalle. Viime kuussa julkaistu sci-fi-toimintaseikkailu myi jo ensimmäisen viikonloppunsa aikana miljoona kappaletta, ja nyt peli on saavuttanut seuraavan suuren merkkipaalun vain 16 päivässä.

Juhlistaakseen saavutusta Capcom julkaisi lyhytvideon, jossa androidihahmo Diana pitelee käsin piirrettyä kiitoskuvaa. Myös pelin ohjaaja Cho Yonghee jakoi kiitoskuvan pelaajille.

Kriitikoilta positiivisen vastaanoton saanut Pragmata seuraa Dianan ja Hughin matkaa kuuhun sijoittuvassa futuristisessa seikkailussa.

KonsoliFINin Pragmata-arvostelun voi lukea täältä.

Pelit: 
Pragmata
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Julkaisijat: 
Capcom
Henkilö: 
Cho Yonghee
Lähde: 
X @PRAGMATAgame

