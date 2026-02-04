Ravintola-alan kriisi iski Helsingin Konepajalle – Super Bario hakee apua akuuttiin kassavajeeseen joukkorahoituksen avulla

Helsinkiläinen Super Bario -pelibaari hakee tukea akuuttiin kassakriisiin joukkorahoituksen avulla.

Helsingin Konepajalla sijaitsevan Super Barion omistajakolmikko Norbert Molle, Dylan Brode ja Mika Hämäläinen julkaisivat tänään tiedotteen, jossa he kertovat avoimesti Super Barion tarvitsevan kipeästi rahallista apua. Suomessa ajat ovat tunnetusti vaikeat ravintola-alaa myöten, eikä vuonna 2023 avattu baari ole pystynyt välttämään viimeaikaisia sudenkuoppia, sillä ravintolan velka on päässyt kasvamaan liikaa.

Täten ravintolan tulevaisuutta koskien oli kaksi vaihtoehtoa: joko sulkea ovet pysyvästi tai pyytää yhteisöltä apua. Kolmikko valitsi yhteisön, jonka johdosta Super Bario hakee nyt Mesenaatti-joukkorahoitussivustolla 45 000 euroa akuutin kriisin kääntämiseksi. Lahjoittajille luvataan palkkioksi muun muassa nimi tukijalistaan sekä ilmaista peliaikaa. Minimisumma on kymmenen euroa, kun taas 250 euroa ja sitä enemmän lahjoittaneet saavat minimitavoitesumman eli 20 000 euron ylittyessä kutsun yksityisjuhliin, joiden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kampanja kestää kokonaisuudessaan 4.2.-5.3. välisen ajan. Tiedote katsottavissa kokonaisuudessaan alta.