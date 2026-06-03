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Control, Control Resonant, peli, uutinen, peliuutinen

Remedyn Control Resonant täydentää ruuhkaista pelisyksyä – uusi tarinatraileri julkaistiin
Lähettänyt Ke 03.06.2026 - 17:01 käyttäjä Jaakko Herranen

Remedyverse laajenee syksyllä Control Resonantilla.

Controlin jatko-osa Control Resonant tuo kuvioihin uuden protagonistin, sillä Jesse Fadenin tilalle astuu tämän velipoika Dylan. Aiemmassakin pelissä vilahtanut Dylan harrastaa taistelua huomattavasti melee-painotteisemmin, mikä vaikuttaisi heijastuvan vahvasti pelimekaniikkoihin. Tarinapremissiä avataan hieman uutisen loppuun upotetulla trailerilla – lisätietoja PlayStation Blogissa, täällä.

Syyskuu vaikuttaa varsin ruuhkaiselta pelikuukaudelta. Julkaisupäivämääränsä sinne hujakoille ovat saaneet jo ainakin The Blood of Dawnwalker (3.9.), Phantom Blade Zero (9.9.), Marvel's Wolverine (15.9.), Silent Hill: Townfall (24.9.) sekä Onimusha: Way of the Sword (25.9.). Kaikkien muiden julkaisijoiden välttelemällä marraskuulla puolestaan häämöttääkin sitten jo hyvin todennäköisesti pelihistorian suurin julkaisu Grand Theft Auto VI (19.11.).

Control Resonant julkaistaan 24. syyskuuta pc:lle, Macille, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.

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Pelit: 
Control Resonant
Control
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Mac
Studiot: 
Remedy Entertainment
Lähde: 
PlayStation Blog

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