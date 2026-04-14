Rockstar-hakkerointi ei paljastanutkaan GTA VI -salaisuuksia – vuoto keskittyi rahavirtoihin

Rockstar Games vahvisti tietomurron, mutta Grand Theft Auto VI -tiedot eivät vuotaneet verkkoon.

Viime viikonloppuna hakkeriryhmä ShinyHunters vaati lunnaita kertoen saaneensa haltuunsa dataa Rockstar Gamesin pilvipalvelimilta. Yhtiö vahvisti tietomurron, mutta vähätteli sen vaikutuksia.

Kun vaatimuksiin ei suostuttu, ShinyHunters julkaisi varastettua materiaalia ennenaikaisesti. Vuotaneiden tietojen joukossa oli muun muassa GTA Online- ja Red Dead Online -peleihin liittyviä talouslukuja.

Tietojen mukaan GTA Online tahkoaa selvästi enemmän tuloja kuin Red Dead Online, mikä heijastelee myös pelien erilaista tukea. Lisäksi PlayStation 5 on suurin alusta pelaajamäärissä ja liikevaihdossa, kun taas PC jää jälkeen jopa edellisen sukupolven konsoleista.

Merkittävin tieto pelaajille on ehkä kuitenkin se, mitä ei vuotanut: Grand Theft Auto VI -pelistä ei ole toistaiseksi ilmestynyt uusia tietoja verkkoon.

Grand Theft Auto VI on edelleen määrä julkaista marraskuussa 2026 PlayStation 5:lle ja Xbox Series X/S:lle.