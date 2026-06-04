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Until Dawn 2

Seksiä ja suolenpätkiä Until Dawn 2:n ensimmäisellä trailerilla
Lähettänyt To 04.06.2026 - 14:41 käyttäjä Jaakko Herranen

Until Dawnin pitkään odoteltu jatko-osa sai taannoisessa State of Play -lähetyksessä ensimmäisen trailerinsa.

Supermassive Gamesin Until Dawn -teinikauhuilusta on kulunut jo reilut kymmenen vuotta, mutta niin vain jatkoa seuraa. Sonyn oman Firesprite-studion kehittämä Until Dawn 2 näyttäisi kulkevan edeltäjänsä jalanjäljissä, vaikka tapahtumapaikka onkin vaihtunut tällä kertaa astetta aurinkoisempaan. Niin vain seksillä ja suolenpätkillä kyllästetty traileri hehkuttaa edelleen, että kaikki teinit voivat joko elää tai kuolla pelaajien tekemien valintojen mukaan – näinhän sen pitäisikin mennä.

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Hahmot näyttäisivät olevan muutoin uusia, mutta Peter Stormaren tohtori Hill toki hääräilee edelleen mukana ainakin jonkinmoisena taustapiruna.

Until Dawn 2 julkaistaan ensi vuoden aikana PlayStation 5:lle.

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Pelit: 
Until Dawn 2
Until Dawn
Until Dawn (2024)
Studiot: 
Firesprite
Julkaisijat: 
PlayStation Studios

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