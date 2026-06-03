Seuraava God of War -peli tuuppaa Kratoksen syrjään protagonistin paikalta – reilusti pelikuvaa ja haastatteluja julki

Viime yön State of Play -lähetyksessä paljastui Sony Santa Monican työstämä seuraava God of War -peli.

God of War Laufeyn traileri alkaa siitä, kun Kratos polttaa vaimonsa Fayen ruumiin, surutyötä tekee myös poikansa Atreus. Jotain kuitenkin tapahtuu Laufeyn herätessä samointein jossain mystisessä paikassa, kenties tuonpuoleisessa. Niin vain homma eskaloituu nopeasti ja kohta pistetäänkin pahiksia päreiksi mitä näyttävimpään tyyliin.

Nimiroolissa muuten nähdään Deborah Ann Woll, tuttu näyttelijä muun muassa Daredevilistä ja True Bloodista – on muuten myös armottoman kova Dungeons & Dragons -pelaaja.

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Ruhtinaallisen parinkymmenen minuutin pelikuvavideon voi katsoa uutisen yläosasta. "Meet the Cast" -esittely, "Introducing Faye" -video ja ohjaaja Cory Barlogin haastattelu puolestaan ovat upotettuna uutisen loppuun. Lisätietoja PlayStation Blogista, täältä.

God of War Laufeylle ei määritelty toistaiseksi julkaisupäivää, mutta tahkoamaan päästään sitten aikanaan PS5:llä.