Seuraavan sukupolven PlayStation-konsoli saatetaan julkaista analyytikon mukaan vasta vuonna 2028

Sonyn seuraavaa konsolia saatetaan odotella aina vuoteen 2028 saakka.

Aiemmin Xboxin ja Sonyn siirtymän seuraavalle rautageneraatiolle on laajalti veikkailtu tapahtuvan vuoden 2027 aikana. Nyt MST Financialin analyytikko David Gibson tuumailee, että Sonyn viimeisimmän tilikatsauksen varsn kelvon tuloksen perusteella tilanne saattaa venähtää jonkin verran. Keskeinen syy olisi myös maailmalla jylläävä komponenttipula ja sen myötä osien kohonneet hinnat – siispä sekä Sony että Microsoft saattaisivat suosiolla odotella tilanteen rauhoittumista.

PlayStation 5 julkaistiin alkujaan vuonna 2020 Pro-mallin seuratessa perässä marraskuussa 2024. Nyt Gibson arvelee, että nykymasiinan elinkaaren odotetaan olevan Sonyn laitteista tähän saakka pisin – sen vuoksi japanilaisjätti pyrkisikin vielä aktiivisesti saamaan jopa PS4-pelaajia nykyraudan äärelle. Entinen Sony-pomo Shuhei Yoshida on myös arvellut, että vuosi 2028 voisi olla juuri passeli PlayStation 6:n ilmestymistä ajatellen.

Sony on vahvistanut seuraavan sukupolven konsolin olevan kehitteillä, mutta yksityiskohtia projektista ei ole vielä toistaiseksi jaettu.