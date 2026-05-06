Sirkusteemainen pikapelitapahtuma Vauhtijuoksu 2026 starttailee pian – lahjoitukset menevät Sairaalaklovnit ry:lle

Lähettänyt Ke 06.05.2026 - 11:33 käyttäjä Jaakko Herranen

Vuotuinen pikapelitapahtuma Vauhtijuoksu käynnistyy aivan näillä näppäimillä.

Viitisen päivää kestävä hulabaloo käynnistyy keskiviikkona 6. toukokuuta kello 13:20, JoppeKoiran Spider-Man 2 -suorituksella. Sen jälkeen luvassa on vauhtisuorituksia laidasta laitaan aina Jazz Jackrabbitista, Octopath Travelereihin, Burnout 3: Takedowniin, Morrowindiin ja legendaariseen Tallityttöihin saakka. Koko aikataulua voi katsoa tapahtuman sivuilta, täältä.

Twitchissä ja tietysti Oulussa Asemakatu 18:ssa paikan päällä pidettävä Vauhtijuoksu 2026 kerää tällä kertaa lahjoituksia Sairaalaklovnit ry:lle. Tapahtumahan käynnistyi jo vuonna 2019 ja sittemmin hyväntekeväisyyteen on saatu kerättyä yli 70 000 euroa – varoja on kerätty muun muassa MIELI ry:lle, Pelastakaa Lapset ry:lle ja WWF:lle.

Virittäydy siis tästä päivästä alkaen Twitchin äärelle, täällä. Lisätietoja tapahtuman verkkosivulla, täällä.

Lähde: 
Vauhtijuoksu

