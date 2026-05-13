Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Skull and Bones muuttuu vaarallisemmaksi – uusi kausi tuo jättialuksen ja suuret merisodat
Lähettänyt Ke 13.05.2026 - 15:02 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Skull and Bones käynnistää kolmannen pelivuotensa Shattered Seas -kaudella, joka uudistaa meritaistelua ja pelaajakehitystä Intian valtamerellä. Traileri löytyy uutisen lopusta.

Ubisoft on julkaissut uuden Skull and Bones -pelikauden. Shattered Seas -päivitys roiskauttaa liikkeelle kolmannen pelivuoden ja tuo mukanaan merkittäviä muutoksia sekä meritaisteluihin että etenemisjärjestelmään.

Uudistettu etenemismalli tarjoaa aiempaa enemmän erikoistumispolkuja, ja uusi kausikohtainen järjestelmä antaa pelaajille yli viisisataa valintapistettä oman merirosvotyylin rakentamiseen. Infamy-pisteiden kerääminen avaa Mastery-vaihtoehtoja, jotka linkittyvät suoraan tehtäviin ja haasteisiin. Kausikohtaiset erikoistumiset nollautuvat kausien välillä, mikä kannustaa kokeilemaan erilaisia pelityylejä.

Merille saapuu myös uusi raskas taistelualus, galleon-tyyppinen The Oppressor, joka on varustettu massiivisella sivutykistöllä ja suunniteltu lähitaistelun dominointiin.

Shattered Seas tuo lisäksi kaksi uutta World Tier -vaikeustasoa, joista korkeimmat on suunnattu kokeneille pelaajille ja ne tarjoavat aiempaa arvokkaampia palkintoja. Paluun tekevät myös rajoitetun ajan tapahtumat, kuten The Honorless -bossikohtaaminen sekä Moonshine Larceny -salakuljetustapahtuma.

Skull and Bones tarjoaa kauden aikana lisäksi uusia varusteita, The Barque -laivakampanjan sekä Safeguard-sotatapahtuman, joten merillä riittää tekemistä niin yksin kuin rosvojoukollakin.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Skull and Bones
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Julkaisijat: 
Ubisoft
Lähde: 
Ubisoft

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic