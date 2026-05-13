Skull and Bones muuttuu vaarallisemmaksi – uusi kausi tuo jättialuksen ja suuret merisodat

Ubisoft on julkaissut uuden Skull and Bones -pelikauden. Shattered Seas -päivitys roiskauttaa liikkeelle kolmannen pelivuoden ja tuo mukanaan merkittäviä muutoksia sekä meritaisteluihin että etenemisjärjestelmään.

Uudistettu etenemismalli tarjoaa aiempaa enemmän erikoistumispolkuja, ja uusi kausikohtainen järjestelmä antaa pelaajille yli viisisataa valintapistettä oman merirosvotyylin rakentamiseen. Infamy-pisteiden kerääminen avaa Mastery-vaihtoehtoja, jotka linkittyvät suoraan tehtäviin ja haasteisiin. Kausikohtaiset erikoistumiset nollautuvat kausien välillä, mikä kannustaa kokeilemaan erilaisia pelityylejä.

Merille saapuu myös uusi raskas taistelualus, galleon-tyyppinen The Oppressor, joka on varustettu massiivisella sivutykistöllä ja suunniteltu lähitaistelun dominointiin.

Shattered Seas tuo lisäksi kaksi uutta World Tier -vaikeustasoa, joista korkeimmat on suunnattu kokeneille pelaajille ja ne tarjoavat aiempaa arvokkaampia palkintoja. Paluun tekevät myös rajoitetun ajan tapahtumat, kuten The Honorless -bossikohtaaminen sekä Moonshine Larceny -salakuljetustapahtuma.

Skull and Bones tarjoaa kauden aikana lisäksi uusia varusteita, The Barque -laivakampanjan sekä Safeguard-sotatapahtuman, joten merillä riittää tekemistä niin yksin kuin rosvojoukollakin.