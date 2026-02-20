Slay the Spire saa jatkoa maaliskuussa – mukana neljän pelaajan yhteistyötila

Mega Critin roguelike-pakanrakentelu Slay the Spire saa odotettua jatkoa ensi kuussa. Uusi traileri paljastaa neljän pelaajan yhteistyötilan ja nipun tuoreita ominaisuuksia.
Mega Crit on julkaissut Slay the Spire 2 -pelille näyttävän animaatiotrailerin ja vahvistanut Early Access -julkaisupäiväksi 5. maaliskuuta 2026. Peli saapuu siis Steamiin parin viikon kuluttua.
Vuoden 2019 kulttihitin jatko-osa julkistettiin alun perin vuonna 2024. Slay the Spire 2 tuo mukanaan neljän pelaajan yhteistyötilan, joka antaa aineksia kaoottisiin käänteisiin tutussa pakanrakentelukaavassa.
Early Access -versio sisältää runsaasti uutta sisältöä, kuten uusia kortteja, hahmoja, tapahtumia, relikkejä, juomia, kykyjä ja vaihtoehtoisia toimintoja. Trailerilla vihjataan myös yhdestä täysin uudesta pelattavasta hahmosta.
Slay the Spire 2 pyrkii laajentamaan alkuperäisen roguelike-pakanrakennuspelin ideaa rohkeasti. Maaliskuussa nähdään, kuinka hyvin uusi aikakausi lähtee nousuun.
Slay the Spire 2:n Early Access -trailerin voi katsella alta, tai yltä.