Slay the Spire saa jatkoa maaliskuussa – mukana neljän pelaajan yhteistyötila
Lähettänyt Pe 20.02.2026 - 12:25 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Mega Critin roguelike-pakanrakentelu Slay the Spire saa odotettua jatkoa ensi kuussa. Uusi traileri paljastaa neljän pelaajan yhteistyötilan ja nipun tuoreita ominaisuuksia.

Mega Crit on julkaissut Slay the Spire 2 -pelille näyttävän animaatiotrailerin​​​​​ ja vahvistanut Early Access -julkaisupäiväksi 5. maaliskuuta 2026. Peli saapuu siis Steamiin parin viikon kuluttua.

Vuoden 2019 kulttihitin jatko-osa julkistettiin alun perin vuonna 2024. Slay the Spire 2 tuo mukanaan neljän pelaajan yhteistyötilan, joka antaa aineksia kaoottisiin käänteisiin tutussa pakanrakentelukaavassa.

Early Access -versio sisältää runsaasti uutta sisältöä, kuten uusia kortteja, hahmoja, tapahtumia, relikkejä, juomia, kykyjä ja vaihtoehtoisia toimintoja. Trailerilla vihjataan myös yhdestä täysin uudesta pelattavasta hahmosta.

Slay the Spire 2 pyrkii laajentamaan alkuperäisen roguelike-pakanrakennuspelin ideaa rohkeasti. Maaliskuussa nähdään, kuinka hyvin uusi aikakausi lähtee nousuun.

Slay the Spire 2:n Early Access -trailerin voi katsella alta, tai yltä.

