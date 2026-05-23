Sony nosti PlayStation Plus -palvelun hintaa kaikilla jäsenyystasoilla
Lähettänyt La 23.05.2026 - 12:48 käyttäjä Jaakko Herranen

Sony on nostanut PlayStation Plus -palvelunsa hintoja.

Aluksi ilmoitettiin ainoastaan Essential-tason hinnankorotuksesta, mutta hinnat kohosivat loppupeleissä myös Extra- ja Premium-jäsenille. Muutamien eurojen tasolle loksahtavat hinnankorotukset näkyvät ainakin toistaiseksi ainoastaan uusille tai palaaville asiakkaille, jo jäsenyyden omaaville muutoksia ei ole tällä haavaa luvassa. Syyksi kerrotaan maailmanlaajuinen haastava markkinatilanne.

Päivitetyt hinnat näyttävät siis seuraavanlaisilta:

Essential:

  • 1 kuukausi 9,95 e
  • 3 kuukautta 27,95 e
  • 12 kuukautta 71,95 e

Extra:

  • 1 kuukausi 15,95
  • 3 kuukautta 43,95 e
  • 12 kuukautta 125,95 e

Premium:

  • 1 kuukausi 18,95 e
  • 3 kuukautta 54,95 e
  • 12 kuukautta 151,95 e

Tarkempia yksityiskohtia voi kaivella PlayStation Plus -palvelun viralliselta tietosivulta, täältä.

Alustat: 
PS5
PS4
Lähde: 
PlayStation

