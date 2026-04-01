Sony paljasti huhtikuun PlayStation Plus -valikoiman

Sony on paljastanut huhtikuun PlayStation Plus Essential -valikoiman.
Aiemminhan Dealabsin toimesta valuivat julki jo vuoden 2023 versio Lords of the Fallenista sekä Sword Art Online: Fractured Daydream. Nyt kaksikon kasvattaa kolmikoksi klassisen Tomb Raider -trilogian niputtava Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft. Lisäykset voi heittää latausjonoon 7. huhtikuuta alkaen, PS Plus -jäsenyyden turvin tietysti.
Alla vielä lueteltuna kaikki nimikkeet arvostelulinkkeineen:
- Lords of the Fallen (PS5)
- Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (PS4, PS5)
- Sword Art Online: Fractured Daydream (PS5)
