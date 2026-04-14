Sony työstää Bloodborne-elokuvaa yhdessä Jacksepticeyen kanssa

Bloodborne on taipumassa elokuvamuottiin, kertoo Sony.

CinemaCon 2026 -tapahtumassa julkistettiin Bloodborne-elokuva, joka kuuleman mukaan pysyy hyvin uskollisena lähdemateriaalinsa hengelle. Luvassa olisi aikuisille suunnattu R-Rated-animaatioelokuva, jonka peräsimessä ovat PlayStation Productionsin lisäksi Lyrical Animation sekä paremmin JackSepticEye-nikillään paremmin tunnettu Seán McLoughlin. Leffan julkaisuaikataulusta ei ole vielä tietoa.

FromSoftwaren Bloodborne julkaistiin PlayStation 4:lle vuonna 2015. Jatko-osasta tai edes uusioversiosta on haaveiltu siitä saakka, mutta mitään konkreettista moisten tiimoilta ei ole vielä tapahtunut. KonsoliFINin viiden tähden arvostelun voi lukea täältä.

Muista Sony Picturesin työn alla olevista pelielokuvista mainitsemisen arvoisia ovat ainakin Justin Linin Helldivers sekä Wes Ballin paraikaa Uudessa-Seelannissa kuvattava The Legend of Zelda.