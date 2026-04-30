Star Wars kohtaa Monopolyn – uusi Heroes vs. Villains -peli julkaistaan tänä kesänä
Lähettänyt To 30.04.2026 - 16:47 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains yhdistää ikonisen lautapelin ja Tähtien sodan hahmot.

Ubisoft tuo Star Wars -universumin osaksi digitaalista Monopoly-kokemusta uudessa Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains -pelissä.

Peli yhdistää perinteisen Monopolyn mekaniikat Star Wars -teemaan, jossa pelaajat kokoavat tiimejä sankareista ja pahiksista. Mukana ovat muun muassa kaikille tutut Luke Skywalker ja Darth Vader. Jokaisella hahmolla on omat erikoiskykynsä, jotka vaikuttavat pelin kulkuun.

Köörissä on 28 pelattavaa hahmoa, 14 erilaista kykyä sekä 22 Star Wars -elokuvista tuttua tapahtumapaikkaa. Pelimekaniikkaan kuuluu myös noppapohjaisia taisteluita, jotka käynnistyvät pelaajien kohdatessa samalla ruudulla.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains tarjoaa sekä paikallisia tiimipelejä että verkkomoninpelin. Julkaisu tapahtuu 11. kesäkuuta 2026 PlayStation 5:lle, Xbox Series S/X:lle, Nintendo Switchille sekä PC:lle. Lisäksi peli saapuu GeForce NOW -pilvipalveluun.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains -esittelyvideon ja pelikuvaa voi katsella alta.

Pelit: 
Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Studiot: 
Behaviour Interactive
Julkaisijat: 
Ubisoft
Lähde: 
Ubisoft

