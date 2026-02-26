Stardew Valley viettää 10-vuotispäivää – juhlavideo paljastaa uudet avioliittokandidaatit

Suosikkipeli Stardew Valley juhlii pyöreitä. Eric “ConcernedApe” Barone paljastaa tänään juhlavideolla pelin kaksi uutta romanssivaihtoehtoa.

Stardew Valley täyttää komeat kymmenen vuotta, ja merkkipäivän kunniaksi pelin luoja Eric Barone julkaisee juhlavideon, jossa paljastetaan kaksi uutta avioliittokandidaattia tulevaan 1.7-päivitykseen.

Barone kertoi viestipalvelu X:ssä, että videolla nähdään ennennäkemätöntä, ennen julkaisua kuvattua pelimateriaalia, ja lopuksi esitellään kaksi uutta hahmoa, joiden kanssa pelaajat voivat solmia avioliiton. Juhlavuosi tuo täten konkreettisia lisäyksiä peliin, joka on säilyttänyt suosionsa vuosikymmenen ajan.

Barone kutsuu fanit mukaan YouTube-ensi-iltaan ja live-chattiin seuraamaan paljastusta reaaliajassa. Video julkaistaan tänään 26. helmikuuta kello 21.00 Suomen aikaa.