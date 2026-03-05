Ubisoft paljasti Assassin’s Creed -pelisarjan tulevaisuudensuunnitelmia

Ubisoft esitteli Assassin’s Creed -pelisarjan tulevaisuutta: luvassa on useita uusia pelejä, Netflix-sarja sekä klassikon uudistettu versio nykykonsoleille.
Yksi odotetuimmista projekteista on Assassin's Creed Codename HEXE, jota kehittää Ubisoft Montreal. Sarjan sisältöjohtaja Jean Guesdon toimii pelin luovana johtajana. HEXE:n kerrotaan tarjoavan aiempaa synkemmän ja tarinavetoisemman Assassin’s Creed -kokemuksen historiallisessa murroskohdassa. Tarkempia tietoja lupaillaan kertoa lähempänä julkaisua.
Lisäksi työn alla on PvP-pohjainen Assassin's Creed Codename Invictus -moninpelikokemus, jonka kehityksessä on mukana For Honor -pelin tekijöitä. Ubisoftin mukaan kyseessä on täysin uudenlainen moninpelikonsepti koko sarjan historiassa.
Myös mobiilipuolelle on tulossa lisää sisältöä. Kehityksessä oleva Assassin's Creed Jade jatkaa etenemistään kohti julkaisua ja tuo sarjan avoimen maailman kokemuksen älylaitteille.
Samalla Ubisoft vahvisti, että rakastettu merirosvoseikkailu Assassin's Creed IV: Black Flag purjehtii uusille alustoille nimellä Black Flag Resynced. Päivitetty versio tuo klassikon tämän sukupolven konsoleille modernisoituna.
Pelien lisäksi työn alla on myös Netflix -televisiosarja, joka laajentaa Assassin’s Creed -universumia uusilla hahmoilla ja tarinoilla.
Assassin’s Creed -pelisarjan suunnitelmista kertovan videon videon voi katsella alta.