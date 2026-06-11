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Vauhtijuoksu ei ole ainoa oululainen pikapelitapahtuma – Pelimaraton pidetään tulevana viikonloppuna jo 11. kerran
Lähettänyt To 11.06.2026 - 12:07 käyttäjä Jaakko Herranen

Oululainen pikapelitapahtuma Pelimaraton pidetään jälleen tulevana viikonloppuna.

Pelimaratonilla on jo pitkä historia, sillä nyt pidettävä tapahtuma on sarjassaan jo yhdestoista. Tavoitteena on jälleen pelata niin vanhoja kuin modernimpiakin nimikkeitä läpi eri tavoittein ja tietysti mahdollisimman sukkelaan.

Pelimaraton 2026 starttaa perjantaina 12.6. kello 18:50. Heti ensimmäisenä päivänä luvassa on suorituksia Snake's Revengestä, Super Mario World 2: Yoshi's Islandista ja Donkey Kongista. Myöhemmin tahkotaan esimerkiksi Resident Evil Requiemia, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriotsia ja Hollow Knightiä. Koko aikataulua voi tutkailla täältä.

Twitchissä suorana esitettävä Pelimaraton kerää lahjoituksia Hope ry:lle. Lisätietoja tapahtuman sivuilta, täältä.

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Lähde: 
Pelimaraton

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