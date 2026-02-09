Yli tunnin mittainen State of Play -lähetys päivättiin torstain ja perjantain väliselle yölle

Sonyn seuraava State of Play -lähetys on kalenteroitu 12. päivälle, kuluvaa kuukautta tietenkin.
State of Play -lähetyksellä on tällä kertaa kestoa yli tunnin verran, joten esiteltäväähän siihen mahtuu runsaasti. Parrasvaloihin on lupailtu nostettavan "uutisia, pelipäivityksiä sekä julkistuksia studioilta ympäri maapallon" – luvassa siis niin indienimikkeitä kuin PlayStation Studiosin omiakin mammuttiprojekteja.
Kellonaika on jälleen suomalaisittain hieman hankala, sillä lähetyksen äärelle voi virittäytyä torstain ja perjantain välisenä yönä kello 00:00 joko YouTubessa tai Twitchissä.
Tarkempia yksityiskohtia PlayStation Blogissa, täällä.