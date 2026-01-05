Ammattilaistason laatua tulevaan vuoteen — arvostelussa Logitech MX Brio

Logitech on valtaosalle tuttu valmistaja heidän laadukkaista oheislaitteistaan sekä toimistoon tarkoitetuista työkaluista. Monipuoliset tuotteet ovat kauttaaltaan luotettavia ja tuttuja, vaikka eivät olisikaan suorastaan innostavia tai erikoisia. Sama pätee jo vuosia alan huipulla vaikuttaneeseen MX-sarjaan, jonka Master-hiiret asettavat virstanpylvään, joihin muita verrataan. Uusi MX Brio -kamera on valmistajan harppaus sisällöntuottajien ja ammattilaisten kotitoimistojen valloitukseen, joka valtaosin lunastaa brändin korkeat odotukset.

Ulkoasu ja käyttöönotto

MX Brio on 4K-verkkokameroiden saralla tasaista keskitasoa kooltaan. Se on rahtusen pienempi kuin Razerin vastaava Kiyo Pro Ultra, joskin painon ja koon perusteella tämä ei tunnu varsin suurelta myönnytykseltä. Alumiinista ja muoviseoksesta tehty kokonaisuus on jykevä ja näyttävä, varsinkin suurehkon linssinsä osalta, joka dominoi keskiosaa. Reunoilta löytyvät mikit poimivat suoraan edestä päin tulevaa ääntä ja takaosasta löytyy yksittäinen USB-C-paikka. Jalusta avautuu yllättävän monipuolisiin eri asentoihin ja kiinnitysmekanismeihin, jotka auttavat varsinkin ohuempien kannettavien kanssa.

Kaiken lisäksi webkameran voi kiinnittää ¼”:n vakiokierteellä melkeinpä mihin tahansa kolmijalkaan tai jalustaan, joka auttaa sijoituksessa entisestään. Testausta varten MX Brio pääsi käyttöön niin MacBook Airin, pöytäkoneen, sekä rengasvalon kanssa. Tilanteesta riippumatta mainiosti rakennettu pikkukamera yllätti kerta toisensa jälkeen, eikä asennuksessa tai siirtelyssä laitteesta toiseen löytynyt mitään pahaa sanottavaa. Jopa aiemmin harmaita hiuksia aiheuttanut Logitechin oma Logi Options+ -ohjelmisto tuntuu parantuneen rahtusen verran.

Kuvanlaatu

MX Briosta löytyy kaksi ero resoluutiota, joista oikeastaan vain toinen on hintansa arvoinen. Näistä parempi, eli 4K / 30 kuvaa sekunnissa, on lopputulokseltaan vaikuttava hyvin valaistussa tilassa. Tavallisessa toimistossa tai jopa tien päällä luonnonvalossa se tarjoaa erinomaisen kuvan tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kameran 8,5 megapikselin linssi käyttää Sonyn STARVIS-sensoria, mikä tarkoittaa tuttuun tapaan luonnollisia värejä ja erinomaisesti toistettuja yksityiskohtia jopa hyvin lähelle tuoduissa esineissä.

Kamera hallitsee myös automaattisen tarkennuksen, minkä ansiosta useampi henkilö voi istua yhden lähteen äärellä ongelmitta. Kuva-alan näkökenttä on mahdollista asettaa kolmeen eri laajuteen: 90 / 78 / 65 -astetta, mikä takaa kattavan näkökulman tilasta riippumatta. Erinomainen yleiskiinnike antaa myös mahdollisuuden kuvata suoraan alaspäin esimerkiksi tuotteiden avaamisia tai työpöydällä olevien esineiden esittelyä varten.

Linssistä löytyy myös entisestään yleistyvä kiinteä suojasuljin, joka estää kameran käytön täydellisesti silloin, kun sitä ei tarvita. Se myös suojaa linssiä pölyltä ja naarmuilta, mikä on toki bonusta. Rullatava suljin tuntuu luotettavalta ja jykevältä, eikä missään vaiheessa vaikuttanut löysältä tai siltä, että se saattaisi itsestään luisua auki esimerkiksi työpöydällä ollessaan.

MX Brio tavoittelee yhtä aikaisesti kolmea eri kohdeyleisöä, minkä vuoksi yksikään osa-alue ei varsinaisesti loista yksittäisillä ominaisuuksilla. Pelaajat eivät tarvitse samoja ominaisuuksia kuin toimistotyöntekijät, ja sisällöntuottajat yleensä luottavat omiin laitteisiin webkameroiden sijaan. Nyt MX Brio tarjoaa todella hyvän kuvanlaadun, jonka laatu kuitenkin jää varsinkin hämärissä olosuhteissa kilpailijoista jälkeen. Eli juuri niissä tilanteissa, joissa pelaajat yleensä striimaavat.

Sen sijaan erityisesti esitystila on suoranainen taivaanlahja, sillä se tarjoaa jopa tien päällä mainion mahdollisuuden esitellä tuotteita tai toteuttaa pieniä lisiä kuvauksiin, joihin esimerkiksi ei ehdi saada toista kameraa käyttöön. Brion mainiot HDR-ominaisuudet loistavat lähikuvissa ja varsinkin silloin, kun kuvassa esiintyy monia eri kohteita yhdellä kertaa. Parhaimmillaan pystyin nostamaan esitykseen pärstäni lisäksi parikin elokuvaa ja taustalla näkyviä kirjoja, eikä kameran automaattinen tarkennus jäänyt kertaakaan miettimään, mihin sen pitäisi kohdentaa seuraavaksi. Kuva oli aina skarppi, ja Zoom-palaverien toiset osapuolet sanoivat voivansa helposti saada selvää kaikesta, mitä ruudulla näkyi.

Mikäli kotoa löytyy valaistukamppeita, kuten vaikka rengasvaloa tai Logitechin omaa Litra Beam -sarjaa, niin MX Brion laadusta on vaikea valittaa. Tavallisten LED-lamppujen alla se toimii myös lähestulkoon ongelmitta. Ainoastaan monitorin omassa kajastuksessa kuvatut hetket näyttävät sensorin rajoitukset, kun se yrittää kompensoida pientä aukkoaan, mikä johtaa rosoisempaan kuvaan kuin olisi tarve.

Muut osa-alueet

MX Brioa voi muokata mieleisekseen joko Logi Options+ -, G Hub-, tai Logi Tune -ohjelmistojen kanssa. Kaikista löytyvät melkeinpä samat asetukset, joskin eri yleisöille suunnattuina.

Asetuksista voi muokata niin kuvan resoluutiota kuin kameran kuva-alaa, asettaa valkotasapainon standardin ja määritellä värien lämpötiloja yllättävän tarkasti, sekä asettaa HDR-formaatin päälle tai pois päältä. Tarpeen tullen asetuksista voi myös zoomata tai leikata kuva-alaa itselleen sopivaksi, mikä vähentää käsittelyn määrää kuvausten tai palaverin jälkeen.

Mikäli asetuksiin ei halua koskea, Logitech tarjoaa yleisesti päteviä pohjia, joista valita omaan makuun sopiva. Asetuksista pääsee myös käsiksi esitystilaan, joka kulkee englanniksi nimellä "Show Mode". Tässä kamera keskittyy poimimaan yksityiskohdat erityisesti tuotteista tai esimerkiksi kirjoitetusta tekstistä, jota halutaan esitellä katsojalle.

MX Briosta löytyy kaksi sisäänrakennettua mikkiä, jotka eristävät taustamelua yllättävän hyvin, joskin oma äänekäs pöytäkoneeni silti onnistui häiriköimään muutamissa palavereissa. Mikit teoriassa poimivat puhetta reilun metrin etäisyydeltä ongelmitta, mutta huomasin niiden olevan hieman kranttuja varsinkin silloin, jos puhuja on hitusenkin hiljaisempi tapaus. Asetuksia hieman rukkaamalla tämäkin ongelma ratkesi, ja äänenlaatu oli kauttaaltaan kirkas ja tarkka. Sisällöntuottajat ja striimausintoilijat tulevat kuitenkin käyttämään omia mikkejään, mikä on täysin ymmärrettävää.

Yleispätevä ja laadukas lisäosa jokaiseen kotitoimistoon

Logitech MX Brio on juuri sitä, mitä MX-sarjalta voisi odottaa. Se on laadukas oheislaite, joka tekee kaiken juuri niin hyvin ettei sen olemassaoloa ajattele enää muutaman päivän jälkeen. Se edustaa ekosysteemiä, joka on parhaimmillaan lähestulkoon näkymättömänä osana arkea. Se voi kuulostaa tylsältä, mutta niille jotka tarvitsevat teknologiaa päivittäin eri askareihin, työhön tai harrastuksiin, tämä jatkuvuus ja luotettavuus on elintärkeä osa kokonaisuutta.

Jahka MX Brion asetukset saa kohdilleen ja sen vähäiset rajoitukset saa paikattua yhdelläkin lisävalolla, siitä tulee korvaamaton osa päivittäistä kotitoimistoa. Olen käyttänyt sitä nyt parin kuukauden ajan lähes päivittäin, enkä voisi kuvitella enää hyväksyväni vähempää. Mikäli alkava vuosi tarvitsee yhtä ratkaisua raskaaseen ajoon, MX Brio on helppo valinta lähestulkoon kelle tahansa.