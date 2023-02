Sisällöntuottajan unelmakombo – testissä Logitechin Blue Sona -mikrofoni ja Litra Beam -suoratoistovalaisin

KonsoliFINin podcasti on nyt pyörinyt pari vuotta, ja sen aikana on tullut kokeiltua yhtä sun toista mikkiä ja kuuloketta. Mutta mikään ei ole päässyt edes lähelle Logitechin uutuuksia, jotka tuntuvat massiiviselta harppaukselta lähemmäs ammattilaistason tuotantoa.

Kultakurkulle vain parasta

Yleinen ja usein täysin oikea sanonta kuuluu, että paras työväline sisällöntuotantoon on se, joka sinulla on jo saatavilla. Oli kyseessä sitten kännykkä kuvaamiseen tai pelimikki podcastailuun. Tärkeintä on, että sisältö pelittää. Mutta välillä eteen tulee teknisesti huimia parannuksia, joita kokeiltuaan on mahdotonta palata takaisin siihen, mitä ennen käytti. Logitechin Blue Sona -mikrofoni on yksi näistä hetkistä.

Pelien suoratoistoa ja sisällöntuotantoa varten suunniteltu dynaaminen aktiivi XLR-lähetysmikrofoni on parasta, mitä voi hankkia, jos harrastus on vaihtumassa hitusenkin vakavammin otettavampaan suuntaan. Niille, jotka haluavat vain yksinkertaisen plug-and-play-ratkaisun satunnaista nauhoittelua varten, mikkiä on vaikeampi suositella. Blue Sonan XRL-liitäntä vaatii erillisen äänikortin (testauksessa käytettiin Focusrite Scarlett 2i2:sta) ja jonkin verran hienosäätöä ennen kuin päästään alkuun, mutta lopputulos on vaivan arvoinen.

Blue Sonan tallentama äänimaailma on rikas ja yksityiskohtainen. Ensimmäisellä nauhoituskerralla sen tarkkuus oli niin eksaktia, että jopa heikosti äänieristetty kotitoimistoni kuulosti hetkessä paremmalta. Mikrofonin dynaaminen kaksoiskalvokapseli eristää ääntä upeasti. Muutamissa nauhoituksissa olen joutunut käyttämään mikkiä hyvin lähellä pöytäkonettani, jonka tuulettimet vetävät vertoja keskisuurelle Harrier-hävittäjälle tai PlayStation 4 Prolle. Tästä huolimatta itse nauhoituksessa eturintamalta kuulostava humina ei erotu ollenkaan.

Logitech on myös panostanut ulkoasuun, mikä ei itsessään tuntuisi tärkeältä, kun puhutaan mikrofonista. Mutta Blue Sonan paikka on parrasvaloissa ja se on suunniteltu osaksi suoratoistajien visuaalista ilmettä. Näin ollen jokainen osa-alue aina metallisesta jalustasta yksivartiseen kiinnitykseen on kauttaaltaan kaunista katseltavaa. Mikin saa myös kiinni erilliseen Blue-brändättyyn mikrofonitelineeseen, mutta tätä ei valitettavasti päästy testaamaan. Teoriassa kuitenkin laitetta ei tarvitse pahemmin turvata erillisellä kehdolla tai eristyksellä, sillä Blue Sonassa on sisäinen iskukiinnike, joka minimoi tärinästä johtuvat äänet. Mikä tulee tarpeeseen, jos talossa on esimerkiksi kissoja, joiden ymmärrys ja arvostus minkäänlaista omaa tilaa kohtaan on minimaalinen.

Valoa kansalle

Testattavaksi saapui myös Litra Beam, eli LED-suoratoistovalaisin. Kuten Blue Sona, Litra Beam asettuu juuri siihen harrastelijan ja ammattilaiskaluston välimaastoon, joka on ollut tarjonnaltaan harmillisen köyhä tähän mennessä. Kilpailukykyisesti hinnoiteltu valaisin (139 € kirjoitushetkellä) on pienestä koosta ja heppoisasta jalustasta huolimatta yllättävän pätevä lisä pienen studion tarpeisiin. Se on erinomainen päivitys viime kesänä arvostellulle Litra Glow -suoratoistovalaisimelle, joka on myös tavalliseen kotitoimistoon melkein pakkohankinta.

Mikä parasta, Litra Beam toimii USB-C - USB-A -johdolla, minkä ansiosta sen kiinnitys melkeinpä mihin tahansa laitteeseen on vaivatonta. Edes Logitechin omaa softaa ei tarvitse ladata, mikäli laitteen perusasetukset riittävät omaan käyttöön. Tämän ansiosta Litra Beam on suoratoistajalle kuin unelma – se on lisälaite, joka toimii heti ja ilman ylimääräistä säätöä. Nopeatempoisessa duunissa sellainen on mittaamattoman arvokas lisä.

Testauksen aikana pikkuvalo kulki mukana kotistudiosta kenttänauhoituksiin, kuvauksiin julkisissa tiloissa sekä auttoi tiukassa paikassa sivuvalona, kun päävalaisin osoittautui liian heikoksi. Jokainen tilanteista oli uniikki tavallaan, eikä Litra Beam ole varsinaisesti tarkoitettu näin laajaan käyttöön, mutta tästä huolimatta olin yllättynyt ja ilahtunut huomatessani, että se suoriutui kaikista ylläreistä ansiokkaasti.

Parhaimmillaan Litra Beam on kuitenkin kotona, jossa sen 400 lumenin valovirta on optimoitu suoratoistoa varten. Kirkkaimmalla asetuksella intensiivinen valojuova on hitusen liian voimakas omaan makuun, mutta onneksi laite antaa hienosäätää voimakkuutta nappia painamalla tai Logitech G Hub -ohjelmiston kautta. Jälkimmäinen tarjoaa monipuolisemmat asetukset, kuten värilämpötilan ja pikanäppäinten säädöt, mutta ne eivät ole välttämättömiä, jos tarkoituksena on vain saada hieman lisävaloa monitorin kolhon hohdon lisäksi.

Indie-tuotannon helmiä

Yksi uhmaavimpia hetkiä sisälläntuotannon aloittamisessa – itse sisällön ohella, tietenkin – on kaluston valinta ja sen asentaminen. Nykypäivänä on helppo sokaistua ajatuksesta, että kaiken pitää olla kalleinta ja monimutkaisinta heti alkuun. Näin ei tietenkään ole. Itse aloitin nauhoittelut iPhonen mikillä, sitten pienellä pelimikrofonilla ja lopulta outletista hankitulla Blue Yeti -mikrofonilla. Ylimääräisistä valoista ei ollut tietoakaan. Kun Blue Sonan testaamisesta tuli mahdollista, mietin pitkään olisiko sen käytöstä tarpeeksi hyötyä, että arvostelua varten kannatti hankkia myös tarvittava ulkoinen äänikortti.

Olen iloinen, että päätin ottaa riskin. Alkuperäinen investointi on merkittävä, mutta laitteiden yhteisvaikutus omaan tuotantoprosessiin on ollut merkittävä. Huomaan stressaavani merkittävästi vähemmän nauhoitusten aloittamista. Jälkituotanto on helpompaa, sillä äänenlaatu on jo nauhoituksen yhteydessä erinomaista. En ole äänisuunnittelun ammattilainen, minkä vuoksi Logitechin G Hub -ohjelmiston helppokäyttöisyys ja Blue Sonan minimalistinen suunnittelu ovat minulle täydellisiä. Voin keskittyä vain siihen, mikä on työni kannalta oleellista.

Sama pätee Litra Beamin tuomiin etuihin. En kuvaa itseäni suoratoistoja varten, enkä yleensäkään viihdy kameran edessä. Mutta haastattelen tekijöitä ympäri maailmaa useita kertoja kuukaudessa, ja valtaosa niistä haastatteluissa tapahtuu netin välityksellä. Ylimääräinen valo on tuonut näihin tilanteisiin merkittävän lisän ammattilaistason ulkoasussa.

Mikäli olet jo nauhoittanut videoita ja pelimateriaalia jonkin aikaa tai nykyinen studio vaatii päivitystä, Logitechin uutuuksia on helppo suositella. Niissä yhdistyvät monipuolisen ammattilaiskaluston vaatimukset ja peruskäyttäjän hinnoittelu. Ne ymmärtävät sen perimmäisen tarkoituksen, miksi tällaiseen kannattaa panostaa. Kun kaikki toimii ongelmitta ja laatu on kauttaltaan teknisesti moitteetonta, tekijä voi keskittyä vain itse sisältöön. Mikäs sen parempaa.