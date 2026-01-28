Ei ole hintalapulla (tai toisaalta sisällöllä) pilattu tämä Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, mutta on se komeampi

Nintendon eläimillä ja oman saaren muokkaamisella kyllästetty elämäsimulaatio saapui myyntiin juuri Covid-viruksen pakottaessa kaikki karanteeniin ja muiden ihmisten näkeminen hankaloitui. Animal Crossing toi monille lohtua ja mahdollisuuden tehdä yhdessä jotain hauskaa pelin välityksellä.

Nuo ajat ovat onneksi takanapäin, mutta eläinpuuhastelu ei ole silti jäänyt tyystin unholaan, mistä kielivät nimikkeen huimat lähes 50 miljoonan kappaleen myynnit.

Ei siis ole mikään ihme, että peli sai vastikään ison 3.0-versionsa sekä maksullisen päivityksen Nintendo Switch 2 -konsolia silmällä pitäen. Mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa?

Ilmainen 3.0

Tämän jutun pihvi on tuo maksullinen Switch 2 -päivitys, mutta katsotaan ensin läpi mitä 3.0-versio puolestaan tuo mukanaan.

Kaikille ilmaiseksi jaeltavan sisällön isoin lisä on upouusi hotelli, joka on ilmestynyt laitureineen saaren itä- tai länsirannalle. Täällä pelaajien on mahdollista koristella lukuisia vierashuoneita oman mielensä mukaan. Onnistuneista suorituksista palkitaan pileteillä, joilla voi ostaa vaatteita ja tavaroita majapaikan aulasta. Ja saapuu saarelle toki myös vierailijoita kuljeksimaan, kun on missä yöpyä.

Hotelli rakennettu, huoneet vaiheessa. Kuinkas sattuikaan!

Pelaajien kodin varastotilaa on nyt mahdollista päivittää jopa 9 000 esineen maksimiin asti, kun taas Resetti-hahmon palvelu voi siivota rojut saaren ulkotiloista maksua vastaan. Lisäksi jokaisen on mahdollista luoda kolme Slumber-unimaailmaan sijoittuvaa saarta, joita voi muokata oman mielensä mukaan, sekä kutsua niille vieraita kylään.

Uusia Lego- ja Nintendo-teemaisia esineitä on myös ostettavissa, minkä ohella The Legend of Zelda- ja Splatoon-pelien amiibo-figuurit avaavat käyttöön niin ikään tavaraa.

Ihan mukavasti uutta.

Uudesta konsolista iloa irti

Sitten se Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition. Kyseinen päivitys ei tuo peliin kovin paljoa, mutta eipä hintalappukaan ole kovin kookas.

Ensimmäisenä olennaisena asiana on resoluutio, joka ottaa harppauksen hienompaan päivityksen myötä. Television ruudulta tarjolla on nyt 4K-kuvaa, kun konsolin omalta näytöltä pääsee tapittamaan 1080p-tason materiaalia.

Pelin pitäisi siis näyttää paremmalta, vähemmän sahalaitaiselta. En etukäteen uskonut huomaavani suurtakaan eroa, sillä Animal Crossing on jo perusversionaan varsin mukavan näköinen, mutta toisin kävi. Saari, sen asukkaat ja asumukset näyttävät kyllä päivityksen jälkeen paremmalta. Näin sekä konsolin omalta ruudulta että television kautta katsottaessa. Muutos ei ole massiivinen, mutta sen huomaa.

Zoomaamalla eron huomaa. Vasemmalla Switch 2 Edition, oikealla päivittämätön versio.

Harmillisesti ruudunpäivitys ei ole saanut samaa kohtelua, sillä se pysyy samana 30 fps -tasoisena. Syyksi tähän on internetin syövereissä veikattu sitä, että moisen muutoksen myötä hahmoanimaatiot pitäisi tehdä uudelleen, mutta kenpä tietää.

Toinen päivityksen tuoma ominaisuus on Switch 2:n hiiritoimintojen hyötykäyttö huoneiden huonekaluja siirrellessä. Kyseessä on pieni asia, mutta ei hassumpi. Kyllähän niitä kaappeja, mattoja, lamppuja ja muita liikuttelee tuolla tapaa. Harmillisesti valikko, josta sijoiteltavia roippeita valikoidaan käyttöön, ei tätä ominaisuutta tue. Tämä listaus toimii analogitatilla, joten sisustaessa pitää siis vaihdella kahden ohjaustavan välillä.

Tämän sortin lukaalin saa pykättyä hiiren avulla tahi ilman.

Nook's Cranny -kaupasta pääsee ostamaan lisäksi yhden uuden esineen, megafonin, jonka avulla löytää saaren asukkaita helpommin. Homma toimii niin, että pelaajat lausuvat konsolin mikrofoniin hahmon nimen, minkä jälkeen kyseinen eläinhahmo ilmaisee puhekuplalla sijaintinsa. On yksilöstä kiinni, onko tälle toiminnolle suurta käyttöä.

Heille, joilla on kosolti Animal Crossingia pelaavia ystäviä, on tarjolla yksi mainio ominaisuus. Yhdelle ja samalle saarelle voi nimittäin nyt tulla visiitille peräti 11 muuta hahmoa. Ja GameChat-ominaisuuden ja kameran avulla voi muiden pelaajien pärstävärkkejä pällistellä koko visiitin ajan.

Herra Resetti voi palauttaa saaren rojuttomaan loistoonsa.

Ikävästi se vanha tuttu lentokoneen saapumisanimaatio on edelleen katsottava joka ikinen kerta uuden vieraan saapuessa.

Ja hei, yksi varsin olennainen asia on vielä kertomatta. Nimikkeen latausajat ovat näet nyt huomattavasti lyhyemmät. Tämä on iso asia, sillä perusversiossa vartomista oli pitkät tovit. Nyt odotteluun käytetty aika on noin puolet aiemmasta.

Halvalla lähtee

Jos Switch 2 Editionin jotenkin summaisi, niin sitä voisi suositella varsinkin heille, keillä on edelleen aktiivisia pelikavereita. Etenkin vierailijamäärän nosto on vallan mainio ominaisuus, mikäli vain vierailijoita olisi.

Ulkoasun kohennus ei ole suuri, mutta ei uuden resoluution nähtyä tee mieli palata vanhaan. Siitäkin huolimatta, että muutos ei ole suuri.

Voi niitä aikoja, kun tällä KonsoliFINin toimistolla oli useammat toimituksen jäsenet visiitillä.

Ja se hinta. Nintendo Switch 2 -päivitys maksaa vain 4,99 euroa.

Kyseessä on mukavan pieni hintalappu, etenkin verrattuna muihin Switch 2 -päivityksiin. Mutta kuten todettua, mukana ei tule kovin paljoa sisältöä, minkä ohella resoluutiopäivityksestä maksaminen tuntuu hitusen tylsältä.

Mutta mitä itse pidin tästä sisällöstä, maksaisinko siitä vitosen? Pienen pohdinnan se vaatisi, sillä eipä omalle saarelleni vieraita taida enää olla tulossa. Uusi ulkoasu ja ajoittainen huonekalujen siirtely olisivat siis ainoat itselleni olennaiset asiat. Vastaus on vahva ehkä.

Jos omassa kaveripiirissä on kosolti animalcrossaajia, niin ei tuo paha hinta ole muutamille lisäominaisuuksille. Onhan tuo komeampi.

