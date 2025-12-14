Tiesittekö? Niistä platinapisteistä on oikeasti jotain konkreettista hyötyäkin

Petri Katajan blogi

Nyt seuraa enemmän tai vähemmän yleishyödyllinen tiedoksianto!

Tiesittekö nimittäin, että niitä platinapisteitä voi käyttää johonkin konkreettiseen, käsissä hypisteltävään asiaan? Kyllä, niitä Nintendon palveluissa ansaittavia pisteitä.

Ensin olin että ähhh, sitten olin että vau

Sain jokunen viikko sitten tietoa siitä, että omat My Nintendo Platinum Points -pisteeni olisivat happanemassa. Noh, aivan sama, niitähän voi käyttää vain digitaalisten profiilikuvien ja muiden ostamiseen Nintendo Switch Online -sovelluksessa, eikö vain?

Jos sitä nyt kuitenkin kävisi katsomassa tarjontaa, josko sieltä bongaisi jonkin hauskan kuvakkeen, jonka ottaa omaksi Switch-käyttäjäprofiilikuvaksi. Mutta mitäs tämä on, täällähän mainitaan mahdollisuudesta käyttää pisteitä vaikkapa kangaskasseihin ja avaimenperiin?

Näin iloista pelijätin nettikaupassa asioiminen oletettavasti on.

Näin itselleni selvisi, että platinaisenharmaita digikolikoita voi käyttää myös My Nintendo Storessa fyysisiin hyödykkeisiin ja koristeisiin. Tämäpä yllätys, eihän tämä palvelu olekaan ollut käytössä kuin useamman vuoden, näemmä.

Mistä näitä kolikkoja oikein tulee?

Mistä näitä pisteitä on sitten kertynyt? Niitä voi ansaita muun muassa kirjautumalla Nintendon palveluihin ja sovelluksiin tai suorittamalla erikoistehtäviä, joiden vaatimuksista saa tietoa Switch-konsolien Nintendo Switch Online -sovelluksen kautta.

Kilisevää ansaitaan sovelluksen kautta muun muassa pelaamalla tiettyjä pelejä tai suorittamalla muita toimenpiteitä. Muutamat tavat ansaita pisteitä on myös konsolijätin kotisivulla.

Kuvakkeita ostettavana.

Suhteellisen helppoa siinä mielessä, että huomasin keränneeni niitä huomaamatta jo varsin mukavan määrän.

Lahjat pakettiin

"Lunasta pisteilläsi palkintoja, kuten eksklusiivisia fyysisiä tuotteita My Nintendo Storessa, sovelluksen sisäisiä tuotteita ja muuta. Ansaitse, lunasta ja pelaa jo tänään!", kertoo My Nintendo Store.

Niin, näillähän saa siis ostettua jotain kotiin toimitettavaa aarretta. Kauppaa tutkiessa selviää, että onhan tuota valikoimaa jonnin verran. On Kirby-hiirimattoa, on Zelda-avaimenperää, on Animal Crossing -aiheista kassia ja on erikoisesti myös No More Heroes 3 -tarroja. No More Heroes kun ei ole Nintendon oma sarja, niin se erottuu hitusen verran joukosta.

Lue myös: Vuoden paras peli sotki unirytmini

Ei aikaakaan, kun olin päätynyt hankkimaan pätäkälläni kaksi settiä ikkunatarroja (lahjaksi), Donkey Kong Bananza -aiheisen pinssin (koska se oli sopivan hintainen ja ei lainkaan vekkulimman näköinen) sekä Nintendo-teemaista lahjanarua (koska joulu on juuri täällä).

Siinä ne ovat, lahjanarua, ikkunatarroja ja banaanipinssi.

Postimaksu ostoksista toki tulee, ellei samalla innostu ostelemaan jotain ihan oikeaa rahaa vastaan.

Suosittelen tsekkaamaan oman pistetilin saldon joko Nintendon kotisivuilta tai Nintendo Switch Online -sovelluksen kautta. Jos vaikka olisi mahdollista hankkia itselle (tai muille) pientä tarviketta, koristetta, aarretta.

Lisää aiheesta: