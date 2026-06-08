Peruslaadukas ohjain tuttujen moitteiden kera – testissä Turtle Beach Rematch Wireless Mario & Luigi

Nintendo Switch 2:lle suunniteltu Turtle Beachin Rematch Wireless -tuoteperhe saattaa soitella kelloja sivustomme seuraajille, sillä aina ehtiväinen Niko teki kyseisestä ohjaimesta jo mainion analyysin . Julkaisija lähetti kuitenkin useamman kappaleen toimistollemme arvioitavaksi, joten tarjoillaan vielä toinen mielipide. Toki voihan olla, että kyseessä on tyystin ihan erilainen tuote, sillä nyt tutkaillaan Mario & Luigi -kuosilla varustetun version sielunelämää!

Puutteet jo tiedossa

Leikki sikseen, Nikon mietteisiin ei ole hirveästi lisättävää tai eriäviä mielipiteitä. Omat Switch 2 -pelailut ovat tähän saakka tapahtuneet käytännössä täysin alkuperäiseltä Switchiltä perityllä Pro-ohjaimella, sillä sen jatkajan hieman suolainen hinta on pitänyt toistaiseksi kädet taskussa ja poissa osta-napilta.

Turtle Beachin langaton uutuus on ohjehinnaltaan aavistuksen huokeampi kuin virallinen Pro Controller 2, mutta ostopaikkoja kartoittamalla puhutaan todellisuudessa vain kympin tai parin erosta. Todennäköisesti tarvikeohjaimen pienet puutteet alkavat pitkässä juoksussa ärsyttämään lisäeurojen kuluttamista enemmän.

Tärinöiden poissaolo sekä konsolin käynnistämisen sietämätön mahdottomuus Rematch Wirelessin kautta ovat molemmat miinuksia, jotka on helppo tiedostaa mutta niiden merkitystä ei kannata aliarvioida ostopäätöstä tehdessä.

Turvallisen tuttua laatua

Kuten Turtle Beachin tuotteissa yleensä, kehuja täytyy jakaa etenkin yleiselle laatumielikuvalle. Ohjain on niin tuntumaltaan kuin ergonomialtaan kaikin puolin onnistunut, ja pinnan läpi kuultavat valaistusefektit ovat kieltämättä hauska lisä. Niin tatit, napit kuin myös liipaisimet ekstrapainikkeineen onnistuvat vakuuttamaan siitä, ettei kyseessä ole mitään kertakäyttökrääsää toisin kuin takavuosien tarvikeohjainten kanssa usein oli tapana.

Yleinen laadukkuus jatkuu kuorien alle. Yhteys pysyy täysin häiriöttömänä pitkienkin matkojen päästä. Valmistajan lupaama ja varsin kiitettävä 40 tunnin akunkesto vaikuttaisi pitävän niin ikään hyvin kutinsa. Lisäksi ohjainta voi hyödyntää myös ensimmäisen Switchin kanssa. Harmillisesti PC-yhteensopivasta tuotteesta ei ole kyse.

ohjain itsessään on hyvä ja tekee sen mitä lupaa

Kuten Nikokin totesi, ohjain itsessään on hyvä (ja tekee sen mitä lupaa), mutta se painii kenties aavistuksen väärässä hintaluokassa ominaisuuksiinsa nähden. Hauskat ja valaistut kuoret varmasti kiehtovat tehokkaasti perheen pienimpiä, mutta henkilökohtaisesti kaivaisin kuvetta aavistuksen syvemmältä ja ostaisin Nintendon oman Pro Controller 2:n tylsemmästä ulkoasustaan huolimatta. Sopivan tarjouksen kera tilanne voi taas olla tyystin eri.