Viihdyttävä joskin ontto jatko-osa – arvostelussa The Super Mario Galaxy Movie -leffa

Ensimmäinen Illuminationin tekemä The Super Mario Movie juhli lippuluukuilla, vaikka arviot eivät teosta liiemmin hehkuttaneetkaan. Marion ja Luigin alkutaival Sienivaltakunnassa esitteli tuttuja hahmoja, teemoja ja vihollisia sekä valtavan määrän viittausia Nintendon repertuaariin.

Jatko-osa jatkaa samalla kaavalla, lainaten paperin ohuen juonensa pelisarjan Galaxy-osilta.

Tidi-tidi-tidi tidi-tidi-tidi

Ensimmäinen Super Mario Galaxy -peli alkaa, kun Bowser kaappaa Peachin linnoineen päivineen ja karkaa toiseen galaksiin. Kosmoksen tasapainosta vastaava prinsessa Rosalina sattuu myös paikalle ja päätyy auttamaan Mariota pinkin prinsessan pelastusreissulle yhdessä söpöjen Luma-tähtien kanssa.

Loppu on historiaa, sillä moniulotteinen Galaxy on yksi sarjan mielikuvituksellisimmista osista ja edelleen mainio tasoloikka. Saipa molemmat Galaxy-sarjan pelit Switch 2 -resoluutiopäivityksetkin viime syksyisen uudelleenjulkaisun yhteydessä.

Peachilla on syntymäpäivät, vaikka hän ei tiedä syntymäpäiväänsä.

Elokuva pistää tapahtumia hieman uusiksi, sillä pääpahiksena toimiikin isältään ilkeyden oppinut Bowser Jr. (Bennie Safdie), joka kaappaa Rosalinan (Brie Larson) kesken Lumien iltasadun. Juniori pyrkii myös vapauttamaan kutistetun ja vangitun isänsä, Bowserin (Jack Black), jonka päivät taittuvat pikkuruisessa linnassa maalaten hämmentäviä potretteja.

Toisaalla julkkisstatuksen saaneet Mario (Chris Pratt) ja Luigi (Charlie Day) hoitavat putkimiehen hommia Hiekka-valtakunnassa ja kohtaavat pelokkaan mutta innokkaan Yoshin (Donald Glover). Ja ilman sen kummempaa syytä, vihreä, kaiken nielevä otus liittyy porukkaan. Yoshi!

Bowser Jr.:n katala suunnitelma pistää päät pyörälle.

Hollywood-tähtien kermaa täydentää tuttuun tapaan Anya Taylor-Joyn ääninäyttelemä Peach sekä sata muuta Mario-peleistä tuttua viittausta ja lainausta. Kaikkien yhteinen tavoite on vapauttaa Rosalina ja palauttaa kosmos ennalleen. Käsikirjoitus on käytännössä vain yksinkertainen tekosyy loikkia, taistella ja sekoilla ympäri galaksin eri planeettoja. Ja varsinkin tappelua riittää läpi parituntisen keston.

Olenko rehtori Skinner?

Filmi on viihdyttävä, äärimmäisen vauhdikas ja aivan tupaten täynnä viittauksia pelisarjan historiaan. Jopa siinä määrin, ettei eri viittauksia ehdi kunnolla edes rekisteröidä, kun seuraava on jo verkko- ja/tai tärykalvoilla. Hengästyttävä tahti kääntyy ajoittain jopa itseään vastaan, mutta tylsää hetkeä upeasti animoidussa leffassa ei ole. Peleistä tuttuja kykyjäkin hyödynnetään aina sammakkopuvusta tuttuun tähteen. Tuodaanpa Star Fox (Glenn Powell) osaksi Mario-universumia.

Simpsonien Am I so out of touch? -meemi kuvastaa kokemusta hyvin. Molemmat lapseni pitivät leffasta erittäin paljon, kun taas omat 80-lukulaiset aivoni eivät pysyneet päättömässä vauhdissa koko aikaa mukana. Toisaalta arvostin suuresti Yoshin muisteluhetkeä The Notorious B.I.G.:n soidessa taustalla. The Super Mario Galaxy Movie ei tarjoa lapsikatsojille opetusta, pohdittavaa, eikä oikeastaan muuta kuin väriloistoa ja useita ahaa-elämyksiä ja nauruja viittauksien muodossa. Se on aivotonta popcorn-viihdettä pelimaailman tunnetuimmasta videopelihahmosta. Vääjämätön jatko-osa toivottavasti lisää kässäriin myös hieman lisää sydäntä.