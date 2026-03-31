Korttien lätkettä salakapakassa

Muistan joskus melkein kaksikymmentä vuotta sitten seuranneeni innoissani pokerinpeluuta. Fanitin Gus Hansenia ja Annie Dukea ja erityisesti Daniel Negreanua. Ymmärsin riittävästi pokerin hienoutta tajutakseni, että oma kärsivällisyyteni, riskinsietokykyni ja pokerinaamani eivät riittäisi menestymään oikealla rahalla pelatessa. Onneksi pleikkarilla riittää vain vaatimaton alkupanos.

Vain sikarinsavu puuttuu

Poker Night at the Inventory on ytimeltään ihan vain pokeri, tarkkaan ottaen mahdollisesti suosituin pokerin variaatio, No Limit Texas Hold'Em. En lähde selittämään pelin sääntöjä, ne voi lukea vaikka Wikipediasta. Kuten kaikissa eri pokereissa, tässäkin yritetään saada kerättyä mahdollisimman vahva "käsi", tai vähintään saada muut pelaajat uskomaan, että oma käsi on vahvempi kuin heidän. Oikeasti paras käsi ei välttämättä voita, joten pelaaminen on hienovarainen sekoitus todennäköisyyksiä, onnea, psykologiaa ja manipulointia.

Erikoisen Poker Nightista tekee peliseura: vastassa on neljä eri yhteyksistä tuttua naamaa tai naamiota. On Sam & Max -pelien Max, Strong Bad -TV-sarjasta Homestar Runner, Team Fortressin järkälemäinen soturi Heavy, ja Penny Arcadesta mukaan repäisty Tycho Brahe. Näiden kanssa sitten lätkitään korttia ja kuunnellaan sekalaisen seurakunnan huulenheittoa.

Huulenheitto onkin varmaan se tärkein syy, miksi Poker Night jaksaa viihdyttää, jos jaksaa. Eri viihdetuotteista repäistyt hahmot tuovat omat luonteenpiirteensä pöytään, ja replikointi on sen mukaista. Max kommentoi tapahtumia puolipiruillen, Heavy machoilee ja Tycho on sarkastinen nörtti. Välillä yksittäisten heittojen sijaan kuullaan pidempiä käsikirjoitettuja dialogeja, joilla ei ole mitään tekemistä pöydällä seisovien korttien kanssa.

Tietysti jos itse haluaa keskittyä vain pokeriin, tällaiset lörpöttelyt ovat lähinnä turhaa täytettä, joka viivyttää seuraavan käden jakamista.

Rahat pöytään

Peli koostuu viiden pelaajan turnauksista, joissa jokainen osallistuja lunastaa paikan kymmenentuhannen dollarin panoksella. Pokerivariantin "no limit" tarkoittaa, että jokaisella kädellä kukin saa panostaa niin paljon kuin pätäkkää löytyy. Huonolla tuurilla tai tyhmänrohkeudella voi käydä kylmästi heti ensimmäisessä jaossa.

Poker Nightissa pelaaja saa alussa ensimmäiseen turnaukseensa riittävän setelitukon, ja jos haluaa jatkaa uraa, sillä on kasvatettava pääomaa tuleviin turnauksiin. Menestys tarkoittaa tietysti pankkitilin paisumista, ja sivuvaikutuksena ansaitaan uuden näköisiä korttipakkoja ja pöydän pintoja. Muuten pelaaminen toistuu samanlaisena turnauksesta toiseen, pelikaverit pysyvät samoina ja jututkin alkavat vähitellen toistaa itseään.

Taktisesti vastustajista on vaikea löytää mitään persoonallisuutta. Heavy tai Strong Bad eivät pelaa mitenkään huomattavan aggressiivisesti, mitä puheiden perusteella voisi odottaa. Tycho puolestaan ei osoita yletöntä harkitsevuutta, hänen tavaramerkkinsä on vaikeiden päätösten delegointi Dungeons & Dragons -nopille. Ainakin normaalilla vaikeustasolla kädet voi suhteellisen helposti voittaa panostamalla koko pelimerkkinippu, jolloin tekoälyvastustajalla menee usein pupu pöksyyn.

Kiva pikku välipala

Poker Night at the Inventorylla on ihan mielenkiintoinen historia. Se on alun perin julkaistu vuonna 2010, jolloin sitä pelaamalla saattoi avata erilaisia esineitä Team Fortress 2:een. Pelkästään Steamissa jaeltu peli vedettin pois myynnistä vuonna 2019, kun alkuperäisen kehittäjän eli Telltale Gamesin tarina sai oman päätöksensä. Tänä vuonna entisten Telltalen työntekijöiden perustama Skunkape Games julkaisi tämän ehostetun version.

Kuten sanottu, Poker Night on lopulta vain pokeri. Itselläni ei ole pitkää historiaa yhdenkään mukaan otetun hahmon kanssa, joten en arvioi tätä esimerkiksi sydämensä Sam & Maxille menettäneen fanin näkökulmasta. Voin kuvitella pitäväni peliä konsolin kovalevyllä siltä varalta, että yhtäkkiä iskee järjetön pokerinhimo. Toisaalta, jos vaihtoehtona olisi tämä tai vaikkapa Stacked with Daniel Negreanu PlayStation Portablelle, niin ehkä valitsisin jälkimmäisen. Konsolipokerin pelaaminen isolla ruudulla tuntuu ajan haaskaukselta, mutta jos omistaisin Switchin, niin tämä voisi olla sille oiva hankinta.

Ehkä kannattaa ostohousuja jalkaan sovitellessa miettiä, miten oma pokka pitää.