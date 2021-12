Freelance-poliisin maailmanympärysmatka on kokemisen arvoinen erityisesti karvaisen kaksikon ystäville

Niinhän siinä sitten kävi, että kohta on joulu ja tämäkin vuosi sitä myöten pian paketissa. Pyhien lähestyminen tarkoittaa myös sitä, että freelance-poliisit Sam ja Max saapuvat iloksemme ehostetun kakkoskauden merkeissä Skunkape Gamesin toimesta.

Alkuloikka

Sam & Max Beyond Time and Space on Telltale Gamesin tekemä ja julkaisema episodipohjainen seikkailu, joka nähtiin ensi kertaa vuosien 2007 ja 2008 vaihteessa jakso kerrallaan, aivan kuten edeltäjänsäkin noin vuotta aiemmin. ”Kakkoskautena” alun perin tunnettu osa julkaistiin myöhemmin yhtenäisenä pakettina niin Wiille, Xbox 360:lle, PlayStation 3:lle kuin iOS:llekin.

Mikäli ensimmäinen kausi kutkutti nauruhermoja, miellyttää kakkoskausi takuuvarmasti.

Karvakaksikko ehti elää 2010-luvulla pitkään hiljaiseloa, kunnes entisistä Telltale Games -työntekijöistä koostuva pelitalo Skunkape Games päätti aloittaa moniosaisen kulttuuriteon viime vuoden lopulla julkaisemalla ensimmäisen kauden remasteroituna PC:lle ja Switchille. Samalla yhtiö ilmoitti tuovansa aikanaan kaksi muutakin kautta ehostetussa muodossa nykypäivän laitteille.

Toistaiseksi Skunkape on pysynyt aikataulussa, sillä nyt on aika katsastaa, miltä toinen kausi maistuu armon vuonna 2021. Mikäli ensimmäisen kauden arvostelumenestys ja Samin ja Maxin historia kiinnostaa, suosittelen katsastamaan aiemman arvion täältä.

Robotti Ruttunen on kuunnellut Queenia.

Matkalla maailman ympäri

Sam & Max Beyond Time and Space koostuu tällä kertaa viidestä jaksosta kuuden sijaan. Tiivistäminen on mainio ratkaisu, sillä ykköskaudella nähtyä tyhjäkäyntiä ja ramppaamista on nyt kautta linjan vähemmän sekä rytmitys toimii huomattavasti paremmin. Pääosissa nähdään tuttuun tapaan joka käänteessä rauhallisuutensa säilyttävä ja isävitsejä pommittava Sam-koira sekä (sähkö)jänis Max, jotka selvittävät freelance-poliisin ominaisuudessa rikospähkinöitä ympäri maailmaa. Kakkoskauden ensi hetket sijoittuvat noin vuoden alkuperäisen pelin tapahtumien jälkeen.

”Ympäri maailmaa” ei ole tässä tilanteessa liioiteltu käsite, sillä sankarimme matkaavat mitä ihmeellisempien sattumusten ansiosta pohjoisnavalle selvittämään syytä joulupukin kajahtamiseen, Pääsiäissaarille estämään tulivuoren purkauksen sekä Saksaan jahtaamaan vampyyria ja estämään zombien ylösnousun. Maanpäällisten paikkojen ohella reissataan avaruuteen selvittämään "erään tutun" katoamista sekä lopulta helvettiin moikkaamaan vanhaa vihtahousua.

Ykköskauden pelaaminen ei ole juonen kannalta aivan välttämätöntä, mutta on se silti suositeltavaa, sillä tällöin hahmoihin samaistuminen on huomattavasti helpompaa.

Luvassa on siis melkoisen lennokasta meininkiä kuivan ja kekseliään huumorin siivittämänä. Hauskuus on tietysti subjektiivinen käsite ja makuja on monenlaisia, mutta mikäli ensimmäinen kausi kutkutti nauruhermoja, miellyttää kakkoskausi takuuvarmasti. Käsikirjoittajatiimi pistää nimittäin ykköskauteen verrattuna vielä vähän isompaa vaihdetta silmään ja irrottelee ihailtavasti muun muassa sanaleikkien ja populaarikulttuuriviittausten avulla, unohtamatta hahmojen keskinäistä kemiaa ja historiaa.

Kotikatu

Abraham Lincolnin marmorinen jättipää

Beyond Time and Space esittelee useita tuttuja kasvoja ensimmäiseltä kaudelta. Muun muassa vainoharhainen lähikauppias Bosco, joka alan ammattilainen Sybil Pandemik sekä Abraham Lincolnin marmorinen jättipää tekevät paluun. Tämän johdosta ykköskauden pelaaminen ei ole juonen kannalta aivan välttämätöntä, mutta on se silti suositeltavaa, sillä tällöin hahmoihin samaistuminen on huomattavasti helpompaa. Tuttujen kavereiden esittelyyn ei käytetä juurikaan voimavaroja, joten esimerkiksi Abraham Lincolnin marmorisen jättipään alkuperä jää pitkälti pimentoon.

Kakkoskaudella nähdään myös paljon uusia tuttavuuksia, kuten lähikuppilan pitäjä Stinky ja kulmakunnan kovin etsivä Flint Paper, joka on kaikessa hulluudessaan kerrassaan mahtava hahmo. Käsikirjoituksen tasoa ylläpidetään korkealla läpi seikkailun, eikä yksikään tyyppi tunnu turhalta, vaan kaikilla on jonkinlainen rooli Samin ja Maxin auttamisessa. Tai terrorisoimisessa.

Noan arkki ei hukkunutkaan kokonaan!

Osoita ja naksauta

Pelillisesti Beyond Time and Space jatkaa samalla kaavalla kuin edeltäjänsäkin. Kyseessä on osoita ja klikkaa -genren edustaja, jossa jutellaan paljon muiden hahmojen kanssa, kerätään esineitä ja selvitellään aivopähkinöitä. Se ei myöskään pitele pelaajaa liiemmin kädestä tai huutele ratkaisuja ennenaikaisesti, vaan ohjainta pitelevä ihmisoletettu saa selvitellä pulmat kaikessa rauhassa.

Skunkape Games on tehnyt jälleen esimerkillistä työtä tekniikan päivittämisen suhteen.

Puzzlet ovat valtaosin hyvin rakennettuja ja loogisia, mutta oikeaan ratkaisuun kiinnipääseminen vaatii välillä melkoisen lennokasta mielikuvitusta. Älä siis masennu, jos joudut joskus vilkuilemaan ratkaisua netin puolelta, sillä et taatusti ole ainoa. Löytyypä pelistä tällä kertaa myös sisäinen vinkkisysteemi, jonka auttavuutta voi säätää itselleen sopivimmaksi.

Jimmy Hoffa ei kuuntele sontaa vaipoissakaan!

Teknisesti priimaa

Skunkape Games on tehnyt jälleen esimerkillistä työtä tekniikan päivittämisen suhteen. Ulkoasua on uudistettu sieltä mistä pitääkin, eli valaistuksen, tekstuurien ja värimaailman osalta. Hahmot näyttävät edelleen itseltään ja tunnelma on katossa. Testattu Switch-versio myös pyörii moitteettomasti, eikä vanhempien konsoliversioiden kaltaisia takelteluja esiinny.

Naseva komiikka, terävä käsikirjoitus, mieleenpainuvat hahmot ja toimivat pulmat takaavat, että jatko-osa pistää paremmaksi käytännössä joka osa-alueella edeltäjäänsä Save the Worldiin verrattuna.

Tunnelmaan vaikuttavat erittäin positiivisesti myös ammattitaitoinen ääninäyttely, sekä Jared Emerson-Johnsonin jazzahtava ääniraita, joka sopii aika lailla täydellisesti peliin. On ainakin hyvin vaikea kuvitella Samin ja Maxin maailmaa ilman torvisoittimilla marinoituja svengaavia sävelmiä.

Svengaavista sävelmistä puheen ollen, uusversiossa kuullaan myös muutama kokonaan uusi biisi!

"Heeeeeere's Max!"

Jäniksen ja koiran vuosi, jälleen kerran

Sam & Max Beyond Time and Space on edeltäjänsä tapaan teos, joka ei välttämättä sovi ihan kaikille. Vaikka osoita ja klikkaa -pelityylin rauhallisuus ja lennokkaat aivopähkinät eivät haittaisikaan, saattaa joillekin nousta kynnyskysymykseksi tuotoksen huumorintaju. Nimittäin jos tämäntyyppinen sekoilu ei ole se oma juttu ja kuiva huumori aiheuttaa allergiaa, kannattaa Sam & Max -pelit ehkä jättää suosiolla väliin.

Nyt kun ennakkovaroitus on annettu, voinkin tässä todeta, että omalla kohdallani tuotos toimii kuin junan vessa. Naseva komiikka, terävä käsikirjoitus, mieleenpainuvat hahmot ja toimivat pulmat takaavat, että jatko-osa pistää paremmaksi käytännössä joka osa-alueella edeltäjäänsä Save the Worldiin verrattuna.

Koen, että nykymaailmassa, jossa tuntuu olevan jatkuva kiire, on Sam & Maxin olemassaolo ja letkeä elämänasenne elintärkeää. Aina ei tarvitse olla niin hemmetin tehokas.