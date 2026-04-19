Outoa elämää: Chloen paluu

Vahvasti suorittava jatko-osa palauttaa kauan kaivatun hahmon elävien kirjoihin.

Life is Strange on palannut juurilleen kertomaan valokuvaaja ja nykyisin opettaja Max Caulfieldin kertomusta. Ensimmäisten kertomusten jälkeen sarja otti sivuaskeleita uusien hahmojen suuntaan, mutta paluu jatkamaan ensimmäistä kertomusta on ollut kaivattu.

Reunion jatkuu varsin suoraan edellisen Double Exposuren päälle, ja hyvä niin, sillä kaksoisvalotus jätti pelaajalle melkoisen cliffhangerin. Nyt tarina jatkuu – ja kaikkien yllätykseksi myös alkuperäisten osien rakastettu Chloe Price on noussut kuolleista! Mitä ihmettä Caledonin yliopistolla tapahtuu?

"Olisitpa nähnyt sen, joka pääsi karkuun!"

Keskustelu, jota et voi paeta

Kävelysimulaattorien klassikko pyörii vanhalla höyryllä ilman tarvetta massiivisiin muutoksiin. Life is Strange pitää kiinni eetoksestaan, jonka mukaan kävelytahti on enimmillään kevyttä hölköttelyä, eikä keskusteluja ole mahdollista nopeuttaa tai skipata välilyönnillä. Yritäpä tehdä tämä, jolloin näytölle lävähtää passiivisaggressiivinen ruksinkuva muistuttamaan, ettei tässä pelissä keskusteluja ole tarkoitus käydä nopeasti läpi.

Sinänsä yksittäisten kohtausten koko on suupalan kokoinen. Alueet ovat pieniä, usein jopa yksittäisiä huoneita, joten vaaraa eksymiselle tai pitkittyneelle harhailulle ei ole. Keskustelut käydään lähtökohtaisesti läpi järjestyksessä, joten varsinaisia valintoja tai tiukkoja paikkoja on rajoitetusti. Joskus toki alueen tutkiminen ennen keskustelun aloitusta voi olla hyödyllistä.

Ylipäänsä kertomus vaikuttaa olevan yhä selkeämmin interaktiivinen televisiosarja, sillä ainakin oman tuntumani mukaan haarautuvia polkuja on aiempaa vähemmän. Myös puzzlejen vaikeustaso on rajallinen, enkä itse juuttunut mihinkään alleviivatuista ongelmista oikeastaan hetkeksikään.

Wow, yksi annos samaa kamaa minullekin, kiitos.

Anteeksi, mitä kello on?

Vaikka premissit ovat selkeät, on kokonaisuus toimiva. Koko sarjan kantavana teemana on päähenkilö Maxin maagiset voimat, joilla hän taivuttaa aikaa ja avaruutta. Ensimmäisessä osassa hänen kykynsä oli kelata aikaa taaksepäin kuitenkin niin, että hän voi säilyttää muistonsa. Double Exposuressa tämä taito unohtui, mutta korvaantui kyvyllä haarauttaa aikaa kahdelle erilliselle aikajanalle.

Nyt, syystä tai toisesta, alkuperäinen ajankelaustaito on jälleen palautunut, mutta se on jälleen Maxin ainoa kyky. Tiedä häntä mistä tämä johtuu, mutta kenties magiaa ei ole tarkoituskaan ymmärtää? Toisaalta Maxin uusi bestis, astrofyysikko Moses yrittää rationalisoida ongelmaa tieteellisellä lähestymistavalla kokeilemalla systemaattisesti erilaisia tapoja taidon käyttöön.

Parivaljakko on sopinut keskenään, että kykyä kelata aikaa kauemmas menneisyyteen valokuvien kanssa ei käytetä sen vaarallisuuden vuoksi. Kuitenkin yliopiston palaessa poroksi tuhopoltossa oppilaiden ollessa sisällä on Maxin pakko ottaa riskejä ja palata ajassa muutamia päiviä takaisin. Mitä on tapahtunut, ja miten aikajanaa on mahdollista muuttaa?

Vielä suurempi järkytys paljastuu aikajanojen muokkaamisesta, sillä (ainakin omien valintojeni mukaisesti) kuollut Chloe on herännyt henkiin. Samalla edellisessä osassa muodonmuuttajaksi osoittautunut Safiya on palannut yliopistolle. Liittyykö tämä jotenkin tuhopolttoon?

Anteeksi herra, ette kai ole suunnittelemassa murhapolttoa lähiaikoina?

Varmaa ja tasaista laatua

Tarinallisuus ja erityisesti tunnelmallinen kerrontatyyli paikoittain hitaidenkin kohtausten kautta tekee sarjasta ainutlaatuisen. Vaikka vastaavia narratiivisesti vahvoja kertomuksia on muitakin, kykenee kehitystiimi loihtimaan vahvasti emotionaalisia kokemuksia ja tarjoamaan pelaajalle kurkkauksen hahmojen pääkoppien sisään. Erityisesti musiikkivalinnat erottuvat jälleen kerran edukseen.

Life is Strange: Reunion ei ole ainutlaatuinen tai yllättävä julkaisu, mutta se kantaa odotuksensa erinomaisesti. Chloen palauttaminen kertomukseen ei ole pelkkä fanipalvelus, vaan se nivoutuu selkeästi osaksi jatkokertomusta ja sen aikajanahyppelyiden omaa logiikkaa.

Kokonaisuus on napakka ja odotettu. Vaikka järisyttäviä uudistuksia ei kannata odottaa, voi pakettiin tarttuva luottaa saavansa varmaa laatua. Sarjan ollessa yli vuosikymmenen ikäinen, on saavutus hatunnoston arvoinen.