Ruuhka-aika taistelukentällä

Napakka korttitappelupeli monimutkaistaa hauskaa perusideaa tarpeettomasti.

Aiemmin arvioitu Fights in Tight Places oli todella näppärä pieni tappelupeli, joka tavoitti oivallisesti John Wick -elokuvien tunnelman. Mutta entäpä, jos sama idea heitetään fantasiamaailmaan – ja nostetaan tappelijoiden määrä kolmeen?

Käden koko saattaa kasvaa melkoiseksi.

Kierrätysmoottori sanoo put put

Pelasin Fights ja Knights in Tight Placesia aika lailla peräkanaa innostuttuani valtavasti ensimmäisestä osasta. Hauskalla sanaleikittelyllä varustettu jatko-osa tarjoaa tosiaan nimensä veroista antia: nyt mukana on ritareita, magiaa ja hirviöitä sekä runsaasti uusia liikkuvia osia.

Kuitenkin peruspelimoottori on ilmeisen identtinen. Vaikka industrialistisen mustavalkoinen kuvitus on vaihtunut hitusen värikkäämmäksi fantasiamaailmaksi, on perusajatus käytännössä identtinen. Itse asiassa mukana on jopa runsaasti samoja liikekortteja, mikä luo toki tuttuuden tunnetta, mutta on silti hitusen liian kopioidun makuista.

Pelisykli on napakka: käteen nostetaan kortteja, joiden avulla hahmot voivat lyödä, liikkua tai tehdä muita erikoistemppuja. Rajoittavana resurssina on korttien lisäksi liikemäärä, jota useimmat kortit kuluttavat. Sen sijaan joidenkin korttien tehoa voi buustata kasvattamalla lyönneistä kertyvää komboa.

Kampanjatehtäviin mahtuu mukaan myös sivupolkuja.

Gangbang, paras bang?

Ensimmäisen osan toiminta oli napakan intensiivistä, sillä tilat olivat nimensä mukaisesti todella ahtaita. Mitään valtavia halleja ei ole edelleenkään tarjolla, mutta koska taistelevia hahmoja on kolme, on myös lääniä ja vastustajien määrää kasvatettu.

Kaikeksi onneksi kasvanut tappelun määrä näkyy myös lisääntyneissä korteissa ja liikemäärässä. Nyt pelaajan huomio hajaantuu kuitenkin kolmen sankarin manageeraamiseen. Miten pitää kaikki kolme pois tulilinjalta samalla maksimoiden vahingon? Yhtälön monimutkaisuus kasvaa eksponentiaalisesti.

Toisaalta kasvanut liikkuvien osien määrä avaa myös ainutlaatuisia mahdollisuuksia yhteispeliin. Jos vihollisen onnistuu tökkäämään kaverin tulilinjalle, mätkäisevät he piruparkaan bonusiskun. Jousella varustettu rosmo voi lämäistä osuman jopa huoneen toisesta päästä. Nämä kaikki kasvattavat kombomittarin nopeasti tappiinsa, avaten melkoisia mahdollisuuksia.

Muita uusia ominaisuuksia ovat hahmojen varusteet, joilla pelityyliä on mahdollista muokata monenlaiseen suuntaan. Joskus yksinkertainen on kaunista: itse miellyin kovasti perussoturihahmon aseisiin, jotka kasvattavat jokaisen lyöntikortin vahinkoa vakiomäärällä ja automaattista suojaa tarjoaviin panssareihin. Hienompaankin hifistelyyn tarjotaan mahdollisuuksia.

Tuon golemin kun saisi mätkäisemään kavereitaan...

Analysis paralysis

Se mikä monimutkaisuudessa voitetaan, valitettavasti eleganssissa menetetään. Fights in Tight Placesissa miellyin erityisesti nopean terävään tahtiin, mystisen mustavalkoiseen estetiikkaan ja yleiseen pukumiehenä huitomisen tyylikkyyteen. Nyt maailma on geneerisempi fantasiamaailma, vaikka taustalla jonkinlainen juonentynkä sivutehtävineen pyöriikin.

Kasvanut monimutkaisuus tuotti itselleni harmaita hiuksia, sillä moniajokapasiteettini rajat tulivat nopeasti vastaan. Päädyin usein pelaamaan melko passiivista peliä, jossa supertankkisoturini keskittyi mätkimään vihollisia, samalla kun muut hahmot keskittyvät väistelemään ja pysymään elossa. Velholla on sentään joskus näppäriä loitsuja takataskussaan, vaikka nekin hukkuvat helposti korttipakan uumeniin.

Erityisesti pakan rakentaminen on entistä vaikeampaa, sillä osa korteista on sidottu hahmoluokkiin. Tällöin pelaaja saattaa herkästi päätyä hajauttamaan korttejaan sinne tänne sen sijaan, että pakasta rakennettaisiin tehokkaan ohueksi optimoitu superpakka.

Uskon, että jatko-osan tarjoamat laajentumiset tyydyttävät monimutkaisempaa toimintaa himoavia pelaajia, mutta itselleni lopputulos lässäytti odotukset. Terävämmällä fokuksella lisätähti olisi ollut helposti saavutettavissa.