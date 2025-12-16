Päiväni John Wickinä

Tiivistunnelmainen korttipeli luo napakan kokemuksen tappelusta ja Gun Fusta.

Lyönti, syöksypotku ja harhautus! Kas näin vastustajat pamauttavat toisiaan ja saavat kaverinsa lentämään komeassa kaaressa yli kaiteen. Antaa tulla vain!

Tohtori saa vuoron päätteeksi turpasaunaa kavereiltaan.

Nyrkit heilumaan

Fights in Tight Places tarjoaa juuri sitä, mitä sen nimike lupaa: tappeluita pienillä areenoilla suuria vihollislaumoja vastaan. Pelaajan käteen nostetaan kortteja, joilla liikkeitä ketjutetaan upeiksi komboiksi. Rajana ovat vain korttien määrä ja pelaajan resurssina toimiva liikemäärä.

Pelaajan vuoron päätteeksi vastustajat pääsevät iskemään. Parhaimmillaan pelaaja on onnistunut tanssimaan viholliset ympärillään tai tönäistyä heidät uuteen ruutuun, jolloin turpasaunaa saakin pelaajan hahmon sijaan pahiskaveri. Osa liikkeistä töytäisee hahmoa, joka saattaa pullauttaa ulos pelialueelta tai törmätä muihin, jolloin molemmat ottavat lisävahinkoa.

Korttien mätkiminen on melkoista balettia, jossa pelaajan on optimoitava sekä oman vuoronsa liikkeet että vihollisten vastaiskut. Onneksi jälkimmäiset esitetään ruutukartalla selkeästi: mihin ruutuihin iskuja on tulossa ja mitä niistä seuraa. Alta pääsee kyllä pois, kunhan pakasta löytyy riittävästi liikekortteja.

Useat korteista tarjoavat erilaisia erikoisominaisuuksia lisäkorteista kombomittarin kasvattamiseen. Osumista kasvava kombo tarjoaa bonuksia, esimerkiksi tietyt kortit voivat tehdä viisi kertaa kombomittarin arvon verran vahinkoa. Näin muutaman iskusarjan päätteeksi sisään voi päästä mäjäyttämään yhden suuren kombomegapommin.

Blam, kaikki vastustajat tehokkaasti nippuun!

Kung & Gun Fu

Normaali pelimuoto on kampanjatila, jossa pelaaja kerryttää voittojen ja lisätavoitteiden avulla itselleen parempia kortteja. Parhaimmillaan mukaan tarttuu terveys- ja kombokaton kasvattamista. Yksittäinen tappelu voi olla parhaimmillaan muutaman minuutin rykäisy, mutta tappeluiden välillä pelaaja pääsee roguelikemaisesti esimerkiksi päivittämään kortteja tai tekemään satunnaiskohtaamisia.

Kampanjatilassa pelaaja saa valita itselleen aloitusteemapakan, jotka sisältävät tietyn tyyppisiä kortteja aggressiivisesta väistökikkailijaan. Lisäosa Weapon of Choice -tila sisältää oman lempparini, johnwickmäisen gunslinger-pakan, jossa pelaaja pääsee myös riehumaan pistoolinsa kanssa.

Pelimuoto on sinällään armoton, sillä kaikki tapahtuu rautamiestilassa – pahimmillaan usean tunnin rupeama pakottaa tappion jälkeen takaisin alkuun. Kampanja koostuu lukuisista osioista, joihin on mahdollista hypätä myös kesken kaiken. Tämä kuitenkin vaikeuttaa peliä, sillä mukaan ei ole kertynyt aiempien tehtävien bonuksia ja lisäkortteja.

Kasvoissasi on hyttynen, annas kun otan sen pois.

Kohti rikkomusta?

Näin tiivistä shakkipelin tunnelmaa olen kokenut viimeksi pelatessani Into the Breachia. Asemointi ja käytössä olevien toimintojen minmaxaaminen on kaikki kaikessa. Tukalasta ylivoimatilanteestakin on yleensä mahdollista luikerrella pois, kunhan päätä pysähtyy rapsuttelemaan hieman tarkemmin.

Graafinen ulkoasu on myös viehättävällä tavalla yksinkertaisen elegantti. Lähes kaikki on harmaata yksivärisiä hahmoja ja olennaisia objekteja lukuun ottamatta. Pelaajan ulkoasun saa valita muutamista vaihtoehdoista, mutta itselleni krakakaulainen pukumies oli itsestään selvä valinta.

Julkaisulla on ikää jo muutaman vuoden verran, mutta kyseessä on luonnollisen ikivihreä ja -relevantti julkaisu. Ready? Fight!