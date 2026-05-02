KonsoliFIN Podcast #228: HIIRI: Palkattava yksityisetsivä

Se olisi kuulkaas vappu! Munkin ja siman tuoksuisissa tunnelmissa onkin hyvä castailla, varsinkin kun Suomen kesä alkaa viimeinkin näyttämään parhaita puoliaan. Jakson juontajana toimii Niko Lähteenmäki ja kaverina studiossa on tuttuun tapaan Petri Leskinen!
Aloitamme juttutuokion käymällä hiukan läpi viimeisimpiä kuulumisia sekä tietenkin maailmalla tapahtuneita edesottamuksia. Uutiskatsauksessa keskustellaan tänään muun muassa Shuhei Yoshidan viimeisistä ajoista PlayStationilla, MindsEye-studiojohdon viimeisimmistä sekoiluista sekä Xboxin Game Pass -hinnaston tuoreimmista käänteistä. Kotimaan katsauksessa käydään läpi Housemarquen uunituoreen merkkiteoksen eli SAROSin arvostelumenestystä sekä keskustellaan helsinkiläisen Super Bario -baarin tilanteesta.
Mediakörnerissä puhuttaa katsottujen puolella jälleen kerran The Walking Dead sekä hiljattain ilmestynyt The Super Mario Galaxy Movie. Pelattujen puolella Nikoa on viihdyttänyt muun muassa Resident Evil Requiem sekä Sonic Racing: CrossWorlds, kun taas Petri on seikkaillut esimerkiksi Muumien maailmassa sekä viihdyttänyt itseään Tomodachi Life: Living the Dreamin parissa. Molemmilla on myös sananen jos toinenkin sanottavana upean visuaalisen tyylin omaavasta MOUSE: P.I. for Hire -räiskinnästä.
Tämä jakso on nauhoitettu 29.4.2026.
Musat by: Tomi Ruuska
