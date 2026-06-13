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Battleborn Geoff

KonsoliFIN Podcast #230: Kesäpelifestarit
Lähettänyt La 13.06.2026 - 13:52 käyttäjä Niko Lähteenmäki

Kauden viimeistä viedään, ja sen kunniaksi dynaamisesta podcast-kaksikostamme tuli trio! Jakson juontajana toimii Niko Lähteenmäki ja trion täydentävät Petri Leskinen sekä uutishirvimme Jaakko Herranen!

Kesäkuulumisten sekä politiikka-/urheilukornerin ohella kolmikko keskustelee taannoin pidetystä Summer Game Festistä sekä sen ympärille kiinnittyvästä hulabaloosta. Geoff Keighleyn suurtapahtumassa nähtiin jälleen kerran kasoittain mielenkiintoisia uusia nimikkeitä, niin julkistamattomia kuin julkistettujakin. Luvassa on paljon mielenkiintoista ja rönsyilevää keskustelua, sillä huomasimme, ettei aika mitenkään riittänyt ihan kaiken läpikäymiseen.

Mediakörnerissä puhuttaa katsottujen puolella jälleen kerran The Walking Dead sekä hiljattain ilmestynyt Obsession-elokuva. Pelattujen puolella Nikoa on viihdyttänyt muun muassa Resident Evil -sarjan Requiem ja Village sekä kolmoskaudelle tänä vuonna suunnannut Tekken 8. Petri ja Niko jubailevat myös tuoreesta 007 First Lightista, kun taas Jaakko kertoilee meille Crimson Desert -seikkailuistaan.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 10.6.2026.

Musat by: Tomi Ruuska

Katso videoversio alta tai kuuntele jakso Spotifysta tai Apple Podcastista!

Osallistujat: 
Niko Lähteenmäki
Petri Leskinen
Jaakko Herranen
Foorumi-ketju: 
https://forum.konsolifin.net/forums/podcast.322/

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Käsitellyt pelit: 
Resident Evil Requiem
Resident Evil Village
Tekken 8
007 First Light
Crimson Desert
Marvel's Wolverine
God of War Laufey
Forza Horizon 6
Final Fantasy VI
Fable (2026)
Big Walk
Orbitals
Rayman Legends Retold
Crazy Taxi: World Tour
Vivarium
Bad Magpie
Senua
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Silent Hill: Townfall
Control Resonant
Onimusha: Way of the Sword

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