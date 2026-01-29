90-luvun Disney-klassikoita yhteen kokoava The Disney Afternoon Collection julkaistaan viimein Nintendo Switchille

The Disney Afternoon Collection saapuu viimein Switchille ja Switch 2:lle kahden lisäpelin kera.
Retroremastereistaan tunnettu Digital Eclipse on julkistanut The Disney Afternoon Collectionin Nintendo Switch -version, joka ilmestyy digitaalisesti 26. helmikuuta. Klassikkokokoelma julkaistiin PC:lle, PlayStation 4:lle ja Xbox Onelle jo vuonna 2017, mutta Nintendo-pelaajat ovat saaneet odottaa omaa versiotaan pitkään.
Switch-julkaisun myötä kokoelma laajenee kahdella pelillä, ja lopullinen pelilista näyttää tältä:
- DuckTales (NES, 1989)
- Chip ’n Dale Rescue Rangers (NES, 1990)
- TaleSpin (NES, 1991)
- Darkwing Duck (NES, 1992)
- DuckTales 2 (NES, 1993)
- Chip ’n Dale Rescue Rangers 2 (NES, 1994)
- Goof Troop (SNES, 1993)
- Bonkers (SNES, 1994)
Digitaalisen julkaisun lisäksi Disney Afternoon Collectionista on tulossa myös fyysinen painos, joka ilmestyy joskus myöhemmin helmikuun jälkeen.