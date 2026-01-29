Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

90-luvun Disney-klassikoita yhteen kokoava The Disney Afternoon Collection julkaistaan viimein Nintendo Switchille
Lähettänyt To 29.01.2026 - 15:45 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

The Disney Afternoon Collection saapuu viimein Switchille ja Switch 2:lle kahden lisäpelin kera.

Retroremastereistaan tunnettu Digital Eclipse on julkistanut The Disney Afternoon Collectionin Nintendo Switch -version, joka ilmestyy digitaalisesti 26. helmikuuta. Klassikkokokoelma julkaistiin PC:lle, PlayStation 4:lle ja Xbox Onelle jo vuonna 2017, mutta Nintendo-pelaajat ovat saaneet odottaa omaa versiotaan pitkään.

Switch-julkaisun myötä kokoelma laajenee kahdella pelillä, ja lopullinen pelilista näyttää tältä:

  • DuckTales (NES, 1989)
  • Chip ’n Dale Rescue Rangers (NES, 1990)
  • TaleSpin (NES, 1991)
  • Darkwing Duck (NES, 1992)
  • DuckTales 2 (NES, 1993)
  • Chip ’n Dale Rescue Rangers 2 (NES, 1994)
  • Goof Troop (SNES, 1993)
  • Bonkers (SNES, 1994)

Digitaalisen julkaisun lisäksi Disney Afternoon Collectionista on tulossa myös fyysinen painos, joka ilmestyy joskus myöhemmin helmikuun jälkeen.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
The Disney Afternoon Collection
Alustat: 
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
Lähde: 
IGN Nordic

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic