Amazonin Fallout-sarjan ensimmäinen tuotantokausi katsottavissa ilmaiseksi YouTubesta

Amazon on aikeissa heittää koko Fallout-sarjan ensimmäisen kauden ilmaiskatseluun YouTubeen.

Amazon Prime Video hypettää meneillään olevan Fallout-sarjan toista tuotantokautta heittämällä ensimmäisen kauden ilmaiseksi kaikkien innokkaiden katsottavaksi. Paraikaa tarjolla on jokunen alkupään episodeista, ja loputkin ovat tulossa katsottavaksi vielä tammikuun loppuun mennessä. Ensimmäinen jakso on upotettuna tämän uutisen lopuun, olkaa hyvät.

Bethesdan ikonisiin Fallout-peleihin perustuvan sarjan pääosissa nähdään Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Johnny Pemberton, Moises Arias sekä uusimmalla kaudella myös Home Alone -elokuvien lapsitähtenä tunnetuksi tullut Macaulay Culkin.

Fallout-sarjan toinen kausi on paraikaa käynnissä ja se on katsottavissa Prime-palvelussa viimeistä jaksoa lukuun ottamatta. Kolmaskin kausi on vahvistettu, mutta moisen ilmestymisaikataulusta ei ole vielä tietoa.