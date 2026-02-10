Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Amazonin God of War -sarja rakentuu hiljalleen – nyt selvisi Atreuksen näyttelijä
Lähettänyt Ti 10.02.2026 - 13:41 käyttäjä Jaakko Herranen

Amazon on vahvistanut uuden God of War -näyttelijäkiinnityksen.

Norskimaisemiin sijoittuvan God of War -televisiosarjan Atreusta tulkitsee Callum Vinson. Nuorukainen tunnetaan muun muassa parinkin Nalle Puh -sarjan Nasun äänenä, minkä lisäksi tätä nähdään muun muassa Chuckyssä ja tulevassa Crystal Lakessa – viimeksi mainitussa vieläpä nuoren Jason Voorheesin roolissa. Lisätietoja IMDB:stä, täältä.

Muista God of War -roolituksista tiedetään toistaiseksi Alastair Duncan (Mimir), Mandy Patinkin (Odin), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Teresa Palmer (Sif), Max Parker (Heimdall), Jeff Gulka (Sindri), Danny Woodburn (Brok) sekä tietysti Ryan Hurst Kratoksena.

Jo toisellekin kaudelle varmistuneen sarjan julkaisuaikataulusta ei ole vielä tietoa.

