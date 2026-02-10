Amazonin God of War -sarja rakentuu hiljalleen – nyt selvisi Atreuksen näyttelijä

Amazon on vahvistanut uuden God of War -näyttelijäkiinnityksen.
Norskimaisemiin sijoittuvan God of War -televisiosarjan Atreusta tulkitsee Callum Vinson. Nuorukainen tunnetaan muun muassa parinkin Nalle Puh -sarjan Nasun äänenä, minkä lisäksi tätä nähdään muun muassa Chuckyssä ja tulevassa Crystal Lakessa – viimeksi mainitussa vieläpä nuoren Jason Voorheesin roolissa. Lisätietoja IMDB:stä, täältä.
Muista God of War -roolituksista tiedetään toistaiseksi Alastair Duncan (Mimir), Mandy Patinkin (Odin), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Teresa Palmer (Sif), Max Parker (Heimdall), Jeff Gulka (Sindri), Danny Woodburn (Brok) sekä tietysti Ryan Hurst Kratoksena.
Jo toisellekin kaudelle varmistuneen sarjan julkaisuaikataulusta ei ole vielä tietoa.
Lisää aiheesta:
- Amazonin God of War -sarja sai vihdoin Kratoksensa – näyttelijällä jo aiempia kytköksiä sarjan peleihin
- Syksyn odotetuin PlayStation-yksinoikeus onnistuu mainiosti, mutta ei täydellisesti – arvostelussa God of War Ragnarök
- Isän ja pojan kasvukertomus pelastaa heikon pelattavuuden – arvostelussa God of War